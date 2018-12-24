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Джаз-кафе

Джаз-кафе

Новогоднее настроение — очень тонкая вещь. Чтобы с ним не ошибиться, надо слушать хорошую музыку. А где ещё вы такую услышите, если не в нашем джаз-кафе?


Мы приглашаем вас окунуться в праздничную атмосферу, гарантированно получить удовольствие высшей пробы, насладиться чарующими звуками джаза! В этот вечер мы будем играть для вас лучший christmas jazz!
Подарите себе и своим близким незабываемый зимний вечер, наполнив его настоящим новогодним настроением!

Стоимость: 300 р., 500 р. за двоих только для пар м+ж и только при бронировании по тел. 71−67−33 или через сообщения группы.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
25 декабря 2018, вторник
19:00
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