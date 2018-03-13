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Два сердца музыкой скреплённых

Два сердца музыкой скреплённых

В программу, посвященную творчеству П. И. Чайковского, артисты Тульской областной филармонии включили вокальные сочинения и фрагменты опер композитора.
Также в этот вечер будут звучать выдержки из переписки Чайковского и фон Мекк.  
Исполнители:  заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)  заслуженный артист России Геннадий Шеверев (бас)  лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано) 

Письма Чайковского и фон Мекк читают - Елена Сладкова и Александр Романов.

Гений Чайковского уникален: великолепная мелодика, богатство красок, проникновенность и романтичность, необыкновенная выразительность и чувственность… Музыка Чайковского обладает редким качеством: она говорит на языке, понятном каждому.    

Стоимость: 100Р.

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
14 марта 2018, среда
15:30
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