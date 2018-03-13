Два сердца музыкой скреплённых

В программу, посвященную творчеству П. И. Чайковского, артисты Тульской областной филармонии включили вокальные сочинения и фрагменты опер композитора.

Также в этот вечер будут звучать выдержки из переписки Чайковского и фон Мекк.

Исполнители: заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон) заслуженный артист России Геннадий Шеверев (бас) лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)

Письма Чайковского и фон Мекк читают - Елена Сладкова и Александр Романов.

Гений Чайковского уникален: великолепная мелодика, богатство красок, проникновенность и романтичность, необыкновенная выразительность и чувственность… Музыка Чайковского обладает редким качеством: она говорит на языке, понятном каждому.

Стоимость: 100Р.