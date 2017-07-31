Четыре апреля
5 октября в Туле группа «Четыре апреля» отпразднует 10-летие.
В своем звучании парни, по их признанию, ориентируются на The Used, Story Of The Year, Underoath, Blink182, Finch, Paramore, Fall Out Boy. Запоминающийся и мощный вокал, ритмичные и плотные партии инструментов, наполненная глубоким смыслом лирика — все это наполняет песни группы «4 Апреля» сумасшедшей энергетикой и душевной теплотой.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
5 октября 2017, четверг
19:00