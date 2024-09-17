26 ноября в Ледовом дворце выступит Баста.



Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русско-язычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя. Без сомнения Баста — это эпоха. Пожалуй нет ни одного артиста в русском хип-хопе кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого либо направления. По настоящему народный артист, человек.

Концерт Басты это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права».



Стоимость: от 3200 руб.