  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Баста - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Баста

Баста

26 ноября в Ледовом дворце выступит Баста. 

Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русско-язычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя. Без сомнения Баста — это эпоха. Пожалуй нет ни одного артиста в русском хип-хопе кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого либо направления. По настоящему народный артист, человек.

Концерт Басты это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права».

Стоимость: от 3200 руб.

Где и когда?
Ледовый дворец
26 ноября 2024, вторник
20:00
 В календарь
 В календарь
−1
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.