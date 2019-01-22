Новинка сезона, впервые на сцене Дома Дворянского собрания известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Артем ВАРГАФТИК в сопровождении Тульского филармонического симфонического оркестра поделится своими размышлениями о классиках мировой музыки.



Артём Варгафтик окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российскую Академию музыки имени Гнесиных по классу виолончели, а также аспирантуру при Московской консерватории. Еще студентом он начал работать на радио в качестве корреспондента, ведущего и автора музыкальных программ. Известность Артём Варгафтик получил благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Эти проекты были удостоены национальных телевизионных премий «ТЭФИ» в 2003 и 2004 годах соответственно. Сегодня Артем Варгафтик активно сотрудничает с Московской филармонией, а также является обозревателем «Радио России. Культура» и постоянным участником множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Творческий вечер будет посвящен жизни и творчеству Франца Йозефа Гайдна. Австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Именно Гайдан стал создателем мелодии, которая затем легла в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав ЛАВРИК

Автор и ведущий программы — музыкальный критик и телеведущий Артем ВАРГАФТИК

В программе: Й. Гайдн. Симфония № 1 ч.1. Симфония № 47 ч.2.

Менуэт из симфонии № 64. Финал из симфонии № 60. Симфония № 45 фа-диез минор «Прощальная».