Артём Варгафтик
Новинка сезона, впервые на сцене Дома Дворянского собрания известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Артем ВАРГАФТИК в сопровождении Тульского филармонического симфонического оркестра поделится своими размышлениями о классиках мировой музыки.
Артём Варгафтик окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени
Творческий вечер будет посвящен жизни и творчеству Франца Йозефа Гайдна. Австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Именно Гайдан стал создателем мелодии, которая затем легла в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии.
Исполнители:
Тульский филармонический симфонический оркестр
Дирижёр — Владислав ЛАВРИК
Автор и ведущий программы — музыкальный критик и телеведущий Артем ВАРГАФТИК
В программе: Й. Гайдн. Симфония № 1 ч.1. Симфония № 47 ч.2.
Менуэт из симфонии № 64. Финал из симфонии № 60. Симфония № 45 фа-диез минор «Прощальная».