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Артём Варгафтик

Артём Варгафтик

В концертном зале Дома Дворянского собрания выступит музыкальный критик и журналист Артём Варгафтик. При поддержке Тульского филармонического симфонического оркестра он представит зрителям свою новую программу программой «Моцарт. Путешествие в Париж и обратно».

Критик прочтет авторские «многотомники» и поделится своими размышлениями о классиках мировой музыки. Также Артём расскажет расскажет о легендарном австрийском композиторе Вольфганге Амадее Моцарте. Музыкант-виртуоз один из самых популярных классических композиторов, который оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру.

 

Артём Варгафтик окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российскую Академию музыки имени Гнесиных по классу виолончели, а также аспирантуру при Московской консерватории. Еще студентом он начал работать на радио в качестве корреспондента, ведущего и автора музыкальных программ. Известность Артём Варгафтик получил благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Эти проекты были удостоены национальных телевизионных премий «ТЭФИ» в 2003 и 2004 годах соответственно. Сегодня Артем Варгафтик активно сотрудничает с Московской филармонией, а также является обозревателем «Радио России. Культура» и постоянным участником множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
16 мая 2019, четверг
18:30
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