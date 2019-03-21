В концертном зале Дома Дворянского собрания выступит музыкальный критик и журналист Артём Варгафтик. При поддержке Тульского филармонического симфонического оркестра он представит зрителям свою новую программу программой «Моцарт. Путешествие в Париж и обратно».

Критик прочтет авторские «многотомники» и поделится своими размышлениями о классиках мировой музыки. Также Артём расскажет расскажет о легендарном австрийском композиторе Вольфганге Амадее Моцарте. Музыкант-виртуоз один из самых популярных классических композиторов, который оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру.