В «Типографии» пройдет большой сольный концерт фолк-рок группы «Аркаим».

Коллектив образовался в 2007 году и сразу же запомнился своим необычным приятным звучанием. Стиль музыки — от лёгкого волшебного фолка до симфо-металла. Музыканты в своём творчестве используют нестандартные инструменты и интересные аранжировки.

Группа успела выступить на многих рок-фестивалях, таких как «Мото-Малоярославец», «Былинный берег», «Данбург», «Русборг», «Быть добру», «Холмовуд», «Вереск», «Рок под Курском», «Брянский мамонт», «Купала» и других. Так же, Аркаим участвовала в различных интервью и студийных концертах в передачах «Живые» с Семеном Чайкой, «Сами с вами». На данный момент в дискографии группы три альбома и два клипа.