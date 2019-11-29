Аркаим
В «Типографии» пройдет большой сольный концерт фолк-рок группы «Аркаим».
Коллектив образовался в 2007 году и сразу же запомнился своим необычным приятным звучанием. Стиль музыки — от лёгкого волшебного фолка до симфо-металла. Музыканты в своём творчестве используют нестандартные инструменты и интересные аранжировки.
Группа успела выступить на многих рок-фестивалях, таких как «Мото-Малоярославец», «Былинный берег», «Данбург», «Русборг», «Быть добру», «Холмовуд», «Вереск», «Рок под Курском», «Брянский мамонт», «Купала» и других. Так же, Аркаим участвовала в различных интервью и студийных концертах в передачах «Живые» с Семеном Чайкой, «Сами с вами». На данный момент в дискографии группы три альбома и два клипа.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 декабря 2019, четверг
20:00
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽