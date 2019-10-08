Анна Ворфоломеева

В «Типографии» состоится сольный акустический концерт участницы шоу «Голос 7» Анны Ворфоломеевой. Певица представит песни из своего нового альбома «Так легко».

В дорогу берётся только необходимое: гитара, укулеле, мелодика и самое главное — песни, которые вы наконец сможете услышать вживую.