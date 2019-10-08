Анна Ворфоломеева
В «Типографии» состоится сольный акустический концерт участницы шоу «Голос 7» Анны Ворфоломеевой. Певица представит песни из своего нового альбома «Так легко».
В дорогу берётся только необходимое: гитара, укулеле, мелодика и самое главное — песни, которые вы наконец сможете услышать вживую.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 октября 2019, пятница
20:00
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽