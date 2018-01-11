21 января в Stechkin — концерт Adaen в рамках российского тура gри поддержке местных пост-рокеров Crystallized Drama.

Группа Adaen играет и прогрессив, и пост-метал, и даже немного панка с примесью скримо. По версии портала ProgSphere Adaen входит в двадцатку лучших прогрессивных групп России. В творчестве группы большую роль играет антивоенная тематика, социальная и драматическая лирика.

Crystallized Drama — разноплановый пост-рок, не ограничивающийся мелодичностью и медитативной монотонностью, присущим этому жанру: здесь есть и зубодробительные барабанные вставки, и разнообразные гитарные проигрыши — от напряжённых до эмоциональных и трогательных.

Вход 200 рублей.