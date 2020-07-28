Зеркала: Инкарнация
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Мэттью Уэдон, Эндрю Мечэм
Актеры:
Эдди Миллер, Элизабет Биркнер, Джен Броберг, Филип Броди, Эйми-Линн Чедвик, Кори Абреу, Сиенна Карлсон, Скайлер М. Дэй, Стерлинг Эванс, Кэролайн Лэбрум
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
86 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,49
После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тёти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило младшую сестру Бет, и теперь женщина строно-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовёт младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы тёмная сущность могла пробраться в этот мир.
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28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
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₽ Билеты: 1950-3000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽