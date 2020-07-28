Зеркала: Инкарнация

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Мэттью Уэдон, Эндрю Мечэм

Актеры: Эдди Миллер, Элизабет Биркнер, Джен Броберг, Филип Броди, Эйми-Линн Чедвик, Кори Абреу, Сиенна Карлсон, Скайлер М. Дэй, Стерлинг Эванс, Кэролайн Лэбрум

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 86 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,49

После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тёти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило младшую сестру Бет, и теперь женщина строно-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовёт младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы тёмная сущность могла пробраться в этот мир.