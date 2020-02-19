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Западня для дьявола

Западня для дьявола

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Алессио Лигуори
  
Актеры:
Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи, Джуд Форси, Амелия Клэй, Мириам Галанти, Лейла Гонтлетт
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Филип оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.

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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Экс-ББ
Купить билет
15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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