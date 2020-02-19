Западня для дьявола
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 20.02.2020
Режиссер:
Алессио Лигуори
Актеры:
Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи, Джуд Форси, Амелия Клэй, Мириам Галанти, Лейла Гонтлетт
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
93 мин
Филип оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.
Сегодня
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
00:40
25 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
26 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
12 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2600 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽