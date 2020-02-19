Западня для дьявола

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Алессио Лигуори

Актеры: Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи, Джуд Форси, Амелия Клэй, Мириам Галанти, Лейла Гонтлетт

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 93 мин

Филип оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.