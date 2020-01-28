Ярды
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Андрей Корытко
Актеры:
Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков, Григорий Данцигер, Марина Митрофанова, Михаил Шкамаридин, Лана Райдер
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
92 мин
Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь — добиться успеха в любимом деле, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽