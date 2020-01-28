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Ярды

Ярды

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Андрей Корытко
  
Актеры:
Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков, Григорий Данцигер, Марина Митрофанова, Михаил Шкамаридин, Лана Райдер
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь — добиться успеха в любимом деле, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?

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Сегодня
14:20 Киносити
22:30 Киносити
Завтра
14:20 Киносити
22:30 Киносити
1 февраля, суббота
14:20 Киносити
22:30 Киносити
2 февраля, воскресенье
14:20 Киносити
22:30 Киносити
3 февраля, понедельник
14:20 Киносити
22:30 Киносити
4 февраля, вторник
14:20 Киносити
22:30 Киносити
5 февраля, среда
14:20 Киносити
22:30 Киносити
Расписание на все дни
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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