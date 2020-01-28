Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Андрей Корытко

Актеры: Роман Евдокимов, Аскар Ильясов, Рафаэль Дурноян, Дмитрий Быков, Григорий Данцигер, Марина Митрофанова, Михаил Шкамаридин, Лана Райдер

Жанр: драма

Продолжительноcть: 92 мин

Ярик приехал в столицу, чтобы устроить свою жизнь — добиться успеха в любимом деле, построить серьезные отношения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на Ярика другие планы. Все твердят, что пора смириться, стать «нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?