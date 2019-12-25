Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 01.01.2020

Режиссер: Федор Бондарчук

Актеры: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Даниил Кользенов, Сергей Троев, Игорь Костерин, Екатерина Степанова

Жанр: фантастика, семейный

Продолжительноcть: 129 мин

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?