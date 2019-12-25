Вторжение
Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?
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|18:10
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|18:50
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|19:25
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|20:25
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|21:20
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|21:45
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|22:30
|Синема Стар
|22:45
|Алмаз Синема
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|23:50
|Киносити
|00:50
|Октябрь
|01:50
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|09:10
|Октябрь
|10:30
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|10:40
|Киносити
|11:05
|Химик (Ефремов)
|12:00
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|15:00
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|Киносити
|17:15
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|18:50
|Киносити
|19:25
|Химик (Ефремов)
|20:15
|Алмаз Синема
|20:25
|Октябрь
|20:40
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:45
|Химик (Ефремов)
|22:45
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|23:10
|Киносити
|23:50
|Киносити
|00:50
|Октябрь
|01:05
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|09:10
|Октябрь
|10:30
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|11:05
|Химик (Ефремов)
|12:00
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|13:10
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|14:45
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|Октябрь
|15:40
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|18:10
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|19:25
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|11:05
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|13:10
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|14:45
|Алмаз Синема
|15:00
|Химик (Ефремов)
|15:35
|Октябрь
|15:40
|Киносити
|16:20
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|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|18:50
|Киносити
|19:25
|Химик (Ефремов)
|20:15
|Алмаз Синема
|20:25
|Октябрь
|20:40
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:45
|Химик (Ефремов)
|22:45
|Алмаз Синема
|23:10
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|23:50
|Киносити
|00:50
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|01:05
|Киносити
|01:05
|Киносити
|Алмаз Синема
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18:50
23:30
|Киносити
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13:15
15:45
18:15
20:45
23:15
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19:00
22:35
01:40
|Синема Стар
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17:15
21:15
|Химик (Ефремов)
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14:15
17:20
20:15
|Алмаз Синема
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10:30
14:45
17:15
20:15
22:45
|Киносити
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10:40
12:00
13:10
15:40
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18:50
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21:20
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23:50
01:50
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09:10
15:35
20:25
00:50
|Синема Стар
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17:00
22:30
|Химик (Ефремов)
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11:05
15:00
19:25
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|Алмаз Синема
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10:30
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20:15
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10:40
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16:20
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23:10
23:50
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11:05
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