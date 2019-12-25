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Вторжение

Вторжение

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.01.2020
 
Режиссер:
Федор Бондарчук
  
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Даниил Кользенов, Сергей Троев, Игорь Костерин, Екатерина Степанова
  
Жанр:
фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
129 мин
  

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Сказки Нарнии
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3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
ЯйцЫ Fаберже
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8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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