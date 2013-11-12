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Режиссер: Ким Ки Дук.

2006, Япония, Южная Корея «Любовь в схватке с ускользающем временем»

В ролях: Ха Чон У, Пак Чи Ён, Чжун-ён Чан

Драма, мелодрама .

Молодая пара встречается уже два года. Девушка боится, что юноша может от нее устать. Постоянные истерики приводят к тому, что однажды Чи-Ву находит в себе силы заняться сексом с Си-Хи лишь только после того, как она предлагает ему представить себе другую женщину. Как можно оставить о себе свежее и новое впечатление от каждой встречи у своего возлюбленного? Можно прибегнуть к пластической хирургии, полностью изменяя собственную внешность…

Продолжительность: 97 мин.

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Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
24 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Операция Пластилин
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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