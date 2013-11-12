Режиссер: Ким Ки Дук.

2006, Япония, Южная Корея «Любовь в схватке с ускользающем временем»

В ролях: Ха Чон У, Пак Чи Ён, Чжун-ён Чан

Драма, мелодрама .

Молодая пара встречается уже два года. Девушка боится, что юноша может от нее устать. Постоянные истерики приводят к тому, что однажды Чи-Ву находит в себе силы заняться сексом с Си-Хи лишь только после того, как она предлагает ему представить себе другую женщину. Как можно оставить о себе свежее и новое впечатление от каждой встречи у своего возлюбленного? Можно прибегнуть к пластической хирургии, полностью изменяя собственную внешность…

Продолжительность: 97 мин.