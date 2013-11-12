Время
Режиссер: Ким Ки Дук.
2006, Япония, Южная Корея «Любовь в схватке с ускользающем временем»
В ролях: Ха Чон У, Пак Чи Ён, Чжун-ён Чан
Драма, мелодрама .
Молодая пара встречается уже два года. Девушка боится, что юноша может от нее устать. Постоянные истерики приводят к тому, что однажды Чи-Ву находит в себе силы заняться сексом с Си-Хи лишь только после того, как она предлагает ему представить себе другую женщину. Как можно оставить о себе свежее и новое впечатление от каждой встречи у своего возлюбленного? Можно прибегнуть к пластической хирургии, полностью изменяя собственную внешность…
Продолжительность: 97 мин.
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 июля - 21 августа
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽