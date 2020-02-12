Волшебный лес
Страна:
Норвегия, Нидерланды, 2016
Премьера:
в РФ 13.02.2020
Режиссер:
Расмус А. Сивертсен
Актеры:
Нильс Йорген Каалстад, Стиг Хенрик Хофф, Якоб Шёен Андерсен, Франк Кьосас, Стейнар Саген, Венке Мире, Марит Андреассен, Марит Синневе Берг, Хенриетта Фэй-Шолль, Ян Мартин Йонсен
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Мышонок Мортен и его друзья живут в замечательном Волшебном лесу и бед не знают, пока не появляется коварный хищник с большим хвостом. Лис Марвин вознамерился переловить и слопать всех мышей в лесу. Малыш Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.
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