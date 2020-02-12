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Волшебный лес

Волшебный лес

Страна:
Норвегия, Нидерланды, 2016
 
Премьера:
в РФ 13.02.2020
 
Режиссер:
Расмус А. Сивертсен
  
Актеры:
Нильс Йорген Каалстад, Стиг Хенрик Хофф, Якоб Шёен Андерсен, Франк Кьосас, Стейнар Саген, Венке Мире, Марит Андреассен, Марит Синневе Берг, Хенриетта Фэй-Шолль, Ян Мартин Йонсен
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

Мышонок Мортен и его друзья живут в замечательном Волшебном лесу и бед не знают, пока не появляется коварный хищник с большим хвостом. Лис Марвин вознамерился переловить и слопать всех мышей в лесу. Малыш Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.

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Сегодня
13:10 ДКЖ Кино
Завтра
13:10 ДКЖ Кино
15 февраля, суббота
13:10 ДКЖ Кино
16 февраля, воскресенье
13:10 ДКЖ Кино
17 февраля, понедельник
13:10 ДКЖ Кино
18 февраля, вторник
13:10 ДКЖ Кино
19 февраля, среда
13:10 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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