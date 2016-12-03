Властелин колец: Две крепости
Страна:
США, Новая Зеландия, 2002
Режиссер:
Питер Джексон
Актеры:
Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Иэн МакКеллен, Кристофер Ли, Шон Эстин, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Миранда Отто, Энди Серкис, Бернард Хилл, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер, Джон Рис-Дэвис
Жанр:
фэнтези, приключения
Продолжительноcть:
226 мин
Бюджет:
$94 000 000
Сбор в мире:
$925 282 504
Сбор в России:
$9 400 000
Рейтинг Кинопоиска:
8,56
Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
10 мая, понедельник 10:50