Властелин колец: Две крепости

Страна: США, Новая Зеландия, 2002

Режиссер: Питер Джексон

Актеры: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Иэн МакКеллен, Кристофер Ли, Шон Эстин, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Миранда Отто, Энди Серкис, Бернард Хилл, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер, Джон Рис-Дэвис

Жанр: фэнтези, приключения

Продолжительноcть: 226 мин

Бюджет: $94 000 000

Сбор в мире: $925 282 504

Сбор в России: $9 400 000

Рейтинг Кинопоиска: 8,56

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.