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Властелин колец: Две крепости

Властелин колец: Две крепости

Страна:
США, Новая Зеландия, 2002
 
Режиссер:
Питер Джексон
  
Актеры:
Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Иэн МакКеллен, Кристофер Ли, Шон Эстин, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Миранда Отто, Энди Серкис, Бернард Хилл, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер, Джон Рис-Дэвис
  
Жанр:
фэнтези, приключения
  
Продолжительноcть:
226 мин
  
Бюджет:
$94 000 000
  
Сбор в мире:
$925 282 504
 
Сбор в России:
$9 400 000
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,56
          
 

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

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