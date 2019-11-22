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Тварь

Тварь

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.11.2019
 
Режиссер:
Ольга Городецкая
  
Актеры:
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Чтобы жить дальше, нужно идти вперед! Игорь и Полина Беловы решили восполнить утрату и усыновить мальчика. Но, вместо обычного ребенка рядом с ними оказалась... Это история семейной пары, у которой пропал без вести шестилетний сын. Через четыре года, они решают взять под опеку мальчика, чтобы справиться со своим горем. Но с каждым днем этот ребенок становится все больше и больше похожим на их пропавшего сына. Мать верит, что это и есть ее сын, но отец знает, что это невозможно. Проведя расследования, он понимает, что они опекают опасное мистическое существо.

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Сегодня
12:30 Киносити
12:40 Алмаз Синема
18:55 Алмаз Синема
20:20 Киносити
23:35 Алмаз Синема
Завтра
12:30 Киносити
12:40 Алмаз Синема
18:55 Алмаз Синема
20:20 Киносити
23:20 Алмаз Синема
00:10 Киносити
30 ноября, суббота
12:30 Киносити
20:20 Киносити
00:10 Киносити
1 декабря, воскресенье
12:10 Киносити
22:00 Киносити
00:10 Киносити
2 декабря, понедельник
12:30 Киносити
20:20 Киносити
3 декабря, вторник
12:30 Киносити
20:20 Киносити
00:10 Киносити
4 декабря, среда
12:30 Киносити
20:20 Киносити
00:10 Киносити
5 декабря, четверг
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Конкурс юных вокалистов
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1 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 880 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 270 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
Купить билет
3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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