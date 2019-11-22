Тварь
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 28.11.2019
Режиссер:
Ольга Городецкая
Актеры:
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
90 мин
Чтобы жить дальше, нужно идти вперед! Игорь и Полина Беловы решили восполнить утрату и усыновить мальчика. Но, вместо обычного ребенка рядом с ними оказалась... Это история семейной пары, у которой пропал без вести шестилетний сын. Через четыре года, они решают взять под опеку мальчика, чтобы справиться со своим горем. Но с каждым днем этот ребенок становится все больше и больше похожим на их пропавшего сына. Мать верит, что это и есть ее сын, но отец знает, что это невозможно. Проведя расследования, он понимает, что они опекают опасное мистическое существо.
Сегодня
|12:30
|Киносити
|12:40
|Алмаз Синема
|18:55
|Алмаз Синема
|20:20
|Киносити
|23:35
|Алмаз Синема
Завтра
|12:30
|Киносити
|12:40
|Алмаз Синема
|18:55
|Алмаз Синема
|20:20
|Киносити
|23:20
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
5 декабря, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:40
18:55
23:35
|Киносити
|
12:30
20:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:40
18:55
23:20
|Киносити
|
12:30
20:20
00:10
30 ноября, суббота
|Киносити
|
12:30
20:20
00:10
1 декабря, воскресенье
|Киносити
|
12:10
22:00
00:10
2 декабря, понедельник
|Киносити
|
12:30
20:20
3 декабря, вторник
|Киносити
|
12:30
20:20
00:10
4 декабря, среда
|Киносити
|
12:30
20:20
00:10
5 декабря, четверг
|Киносити
|
00:10
1 декабря
₽ Билеты: 880 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 270 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽