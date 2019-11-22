Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 28.11.2019

Режиссер: Ольга Городецкая

Актеры: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 90 мин

Чтобы жить дальше, нужно идти вперед! Игорь и Полина Беловы решили восполнить утрату и усыновить мальчика. Но, вместо обычного ребенка рядом с ними оказалась... Это история семейной пары, у которой пропал без вести шестилетний сын. Через четыре года, они решают взять под опеку мальчика, чтобы справиться со своим горем. Но с каждым днем этот ребенок становится все больше и больше похожим на их пропавшего сына. Мать верит, что это и есть ее сын, но отец знает, что это невозможно. Проведя расследования, он понимает, что они опекают опасное мистическое существо.