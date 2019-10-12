афиша
афиша
Регистрация
Троица

Троица

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Ян Гэ
  
Актеры:
Ян Гэ, Георгий Блик, Андрей Курганов, Один Ланд Байрон
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
81 мин
  

Современная история о нерасторжимом любовном треугольнике — девушке и двух ее мужчинах, которая снята в четырех разных странах, формирующих на экране единое городское — или даже глобальное — пространство. Фильм — участник конкурсной программы 30-го «Кинотавра». Педагог Марго изменяет мужу cо своим студентом, в которого по-настоящему влюбляется — или ей так кажется, и это событие заставляет ее пересмотреть свое отношение к семье и браку, любви и сексу, религии и вере. Новый фильм Ян Гэ — это ироничный современный взгляд на классический любовный треугольник, в котором каждый из участников попеременно является то жертвой, то победителем, то «третьим лишним», и каждый оказывается в ситуации выбора, который не способен совершить или совершает с ошибкой. Ян Гэ — режиссер «Троицы» и актриса, сыгравшая в фильме главную роль, — откровенно и с юмором рассуждает в нем на темы секса и религии, брака и свободных отношений, Востока и Запада. Глубоко личная интонация режиссера и актрисы сочетается с «глобализмом» фильма, снятого на английском языке во Франции, Германии, Китае и России.

0
Касса
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра
Купить билет
27 октября, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
Купить билет
27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Основы дизайна интерьера: изготовление зеркала «Глаз» из дерева
Купить билет
26 октября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Слот
Купить билет
17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
Купить билет
2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.