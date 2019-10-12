Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Ян Гэ

Актеры: Ян Гэ, Георгий Блик, Андрей Курганов, Один Ланд Байрон

Жанр: драма

Продолжительноcть: 81 мин

Современная история о нерасторжимом любовном треугольнике — девушке и двух ее мужчинах, которая снята в четырех разных странах, формирующих на экране единое городское — или даже глобальное — пространство. Фильм — участник конкурсной программы 30-го «Кинотавра». Педагог Марго изменяет мужу cо своим студентом, в которого по-настоящему влюбляется — или ей так кажется, и это событие заставляет ее пересмотреть свое отношение к семье и браку, любви и сексу, религии и вере. Новый фильм Ян Гэ — это ироничный современный взгляд на классический любовный треугольник, в котором каждый из участников попеременно является то жертвой, то победителем, то «третьим лишним», и каждый оказывается в ситуации выбора, который не способен совершить или совершает с ошибкой. Ян Гэ — режиссер «Троицы» и актриса, сыгравшая в фильме главную роль, — откровенно и с юмором рассуждает в нем на темы секса и религии, брака и свободных отношений, Востока и Запада. Глубоко личная интонация режиссера и актрисы сочетается с «глобализмом» фильма, снятого на английском языке во Франции, Германии, Китае и России.