TheatreHD: Все о Еве

Страна: Великобритания, 2019

Режиссер: Иво ван Хове

Актеры: Джиллиан Андерсон, Лили Джеймс, Моника Долан, Джулиан Овенден, Шейла Рид, Рашан Стоун

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 120 мин

Стареющая театральная дива, столкнувшаяся с юной амбициозной звездочкой; двуличность, интриги, жестокость, царящие за кулисами роскошных подмостков и в тени сияющих софитов… Одним словом, знакомый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, который, в отличие от знаменитого ироничного романа Моэма «Театр», в постановке ван Хове приобретает трагический надрыв, достойный пера Шекспира. Особенно в исполнении таких мощных актрис, как давно доказавшая свою состоятельность в любом амплуа Джиллиан Андерсон, и молодая, но уже умеющая удивлять Лили Джеймс. Постановка Sonia Friedman Productions и Fox Stage Productions на сцене театра Ноэла Кауарда Иво ван Хове вновь обращается к своему любимому жанру «кино/театр»: после «Одержимости» Висконти и «Телесети» Сидни Люмета, он ставит на сцене не пьесу, а переосмысляет один из шедевров кинематографа. На этот раз выбор пал на оскароносную драму «Все о Еве», удостоившуюся в 1950 году 14 номинаций на премию Академии. История стареющей бродвейской дивы Марго Ченнинг (Джиллиан Андерсон), которая сталкивается с дерзкой энергией, хитроумием и амбициями своей фанатичной поклонницы, молодой актрисы Евы Харрингтон (Лили Джеймс), конечно, просто создана для сцены. Ведь вся она — о жизни, подчиненной изменчивым симпатиям толпы, наркотической зависимости от восхищенных аплодисментов и о том, какую цену готовы платить люди, жаждущие успеха и славы. Ван Хове, склонный к минимализму в декорациях, верен себе и в этой постановке. Кроме того, он, как и раньше (зрители проекта TheatreHD могли видеть этот прием в «Одержимости» с Джудом Лоу) щедро использует видео-проекции. В спектакле «Все о Еве» они особо впечатляющие: с помощью блуждающих по сцене операторов можно видеть действия главной героини в задних комнатах гигантской гримерки/гостиной. Они, как правило, резко контрастируют с происходящим на авансцене (скажем, пока гости веселятся на вечеринке, Марго безудержно рвет в туалете). Одно повторяющееся видео в лоб передает основную мысль этого спектакля-фильма: лицо Марго крупным планом, которое на глазах стремительно дряхлеет, морщины углубляются, волосы истончаются… Впрочем, немного странно видеть этот прием с Джиллиан Андерсон, которая, как вино, с годами всё хорошеет, в том числе и в актерском мастерстве. Она — безусловный гвоздь спектакля, идеально играющая роскошную, яркую, но смертельно напуганную старением и тем, что она теряет контроль над своей жизнью, и от того неуверенную женщину. Блестящий контраст с ней составляет циничный манипулятор Ева, в роли которой Лили Джеймс выходит из амплуа нежной английской розы и показывает темную сторону своего таланта. Однако, сюжет — не просто о стареющей женщине. Как и фильм Манкевича, это – театральный триллер, производственная драма, сатира на нравы мирка жестокой индустрии. Есть здесь и желчный театральный критик (Стэнли Таунсенд), и ненадежные собратья-актеры, и режиссер, по совместительству любовник (Джулиан Овенден), и наивный драматург (Рашан Стоун), и приземленная подруга (Моника Долан), и, конечно, особый сорт кошмара любой знаменитости — опасные фанаты. Ван Хове, перенося киноленту на сцену, со свойственным ему психологическим накалом разворачивает картину разрушающего ущерба, который неизбежно сопутствует всемирной славе. До финала двухчасовой постановки зритель будет, затаив дыхание, следить, как главная героиня пытается найти способ снова стать просто человеком. Добавьте ко всему лаконичный саундтрек, специально созданный для спектакля двукратной лауреаткой премии Mercury Пи Джей Харви, и можно смело сказать, что Соне Фридман (ее компания — один из продюсеров постановки) чутье не изменило и в этот раз. Постановка Иво ван Хове — эффектный, современный, умно выстроенный механизм, в котором каждый из превосходного ансамбля актёров идеально выполняет свою задачу.