TheatreHD: Сон в летнюю ночь

Страна: Великобритания, 2013

Премьера: в РФ 11.11.2014

Режиссер: Доминик Дромгул

Актеры: Джон Лайт, Мишель Терри, Мэтью Теннисон, Оливия Росс, Сара МакРей, Люк Томпсон, Джошуа Сильвер, Пирс Куигли, Фергал МакЭлхэррон

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 197 мин

Сбор в России: $1 831

Три истории, три сна... Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку — Гермию. Каждый из них пытается добиться руки девушки, однако ее сердце принадлежит Лизандру. Отец Гермии считает юношу не подходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым людям своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины — чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия — она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно! В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре — они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья — и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой. Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании — всего лишь сон.