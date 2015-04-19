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TheatreHD: Сон в летнюю ночь

TheatreHD: Сон в летнюю ночь

Страна:
Великобритания, 2013
 
Премьера:
в РФ 11.11.2014
 
Режиссер:
Доминик Дромгул
  
Актеры:
Джон Лайт, Мишель Терри, Мэтью Теннисон, Оливия Росс, Сара МакРей, Люк Томпсон, Джошуа Сильвер, Пирс Куигли, Фергал МакЭлхэррон
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
197 мин
  
Сбор в России:
$1 831
 

Три истории, три сна... Лизандр и Деметрий влюблены в одну и ту же прекрасную афинянку — Гермию. Каждый из них пытается добиться руки девушки, однако ее сердце принадлежит Лизандру. Отец Гермии считает юношу не подходящей партией для дочери и поэтому не дает молодым людям своего согласия на брак. Тогда Лизандр и Гермия решают покинуть Афины — чтобы обвенчаться. Однако их планам мешает Елена, безответно влюбленная в Деметрия — она выдает беглецов. Деметрий тут же бросается в погоню, чтобы вернуть Гермию, Елена отправляется за ним. Однако в лесу влюбленных поджидает дух Пэк, маленький эльф, который способен сбить с пути кого угодно! В это же время царь фей и эльфов Оберон со своей супругой Титанией находятся в ссоре — они никак не могут поделить мальчика-пажа Титании. Чтобы обмануть супругу, Оберон просит Пэка дать той волшебного зелья — и тогда Титания влюбляется в Мотка, ткача с ослиной головой. Сам же Моток, который играет Пирама в пьесе, предназначенной для свадебного торжества, решает, что ослиная голова, подаренная ему Пэком, и любовь Титании — всего лишь сон.

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Касса
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
Купить билет
13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Тараканы!
Купить билет
23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
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