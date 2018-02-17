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TheatreHD: Ромео и Джульетта

TheatreHD: Ромео и Джульетта

Страна:
Россия, 2018
 
Режиссер:
Алексей Ратманский
  
Актеры:
Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко, Дмитрий Дорохов, Виталий Биктимиров
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
185 мин
  
Сбор в России:
$22 461,00
 

Сейчас невозможно поверить, что когда-то музыку Прокофьева для балета «Ромео и Джульетта» не приняли два главных театра страны, сочтя ее не танцевальной, ведь главную историю о любви, положенную на эту великую музыку, ставили потом почти все знаменитые хореографы ХХ века. Каждому из них удалось прочесть трагедию Шекспира по-своему и вновь заставить зрителя сопереживать веронским возлюбленным. Балет Алексея Ратманского, премьеру которого Большой театр покажет в рамках «Большого балета в кино», станет четвертой версией этой истории в Большом (в театре шли спектакли Лавровского, Поклитару, Григоровича) — и нет никаких сомнений в том, что спектакль будет обречен на успех. Мировая премьера балета состоялась в 2011 году в Торонто и получила высокие оценки критиков и зрителей, отметивших экспрессивность, музыкальность, драматическую наполненность спектакля и присущую спектаклям Ратманского эмоциональную глубину. «Возможно, история стала менее сентиментальной, но обрела свежее, живое дыхание, у этой истории есть душа», — писала о спектакле канадская пресса.

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