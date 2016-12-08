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TheatreHD: Ничья земля

TheatreHD: Ничья земля

Страна:
Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 15.12.2016
 
Режиссер:
Шон Матиас
  
Актеры:
Иэн МакКеллен, Патрик Стюарт
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
150 мин
  

 

После успешных гастролей спектакля на Бродвее, Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт возвращаются в Вест-Энд с постановкой комического шедевра Гарольда Пинтера. Однажды летним вечером два стареющих писателя, Херст и Спунер, встречаются в пабе в Хэмпстеде, чтобы пропустить по стаканчику — и так увлекаются, что продолжают глубоко за полночь уже у Херста на дому. Чем выше растет батарея пустых бутылок, тем невероятнее становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух старых друзей становится крайне напряженной. А когда в доме появляются двое сурово настроенных молодых людей, дела приобретают еще более серьезный оборот. После спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актерами и режиссером Шоном Матиасом.

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