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TheatreHD: Герой нашего времени

TheatreHD: Герой нашего времени

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.04.2017
 
Режиссер:
Кирилл Серебренников
  
Актеры:
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
165 мин
  

Молодой офицер Печорин путешествует по величественным горам Кавказа, не отказываясь по пути от случайных любовных историй. Разочарованный и беспечный, он становится причиной страданий как своих собственных, так и окружающих его женщин... «Дайте мне все, мне этого все равно будет мало». В основу сюжета легла история Печорина из одноименного шедевра Михаила Лермонтова. Три части балета — три рассказа о душераздирающих предательствах. Является ли Печорин настоящим героем? Или он такой же, как и все другие? Новая постановка Юрия Посохова — это трагическое и поэтическое путешествие, увидеть которое можно только на сцене Большого театра. В спектакле принимают участие члены сборной команды России по спортивным танцам на колясках (РСТК).

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