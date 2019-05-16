TheatreHD: Гамлет / Коллаж

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 23.05.2019

Режиссер: Робер Лепаж

Актеры: Евгений Миронов

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 135 мин

Спектакль о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. Все роли трагедии Шекспира исполняет Евгений Миронов. В спектакле задействован целый ряд новейших методов работы с видеоизображением. В центре композиции — особым образом запрограммированный куб-конструктор. «Гамлет | Коллаж» — первый спектакль Робера Лепажа в Москве, крупнейший совместный культурный проект России и Канады. Во всем мире зрители знают работы Робера Лепажа «Обратная сторона луны», «Проект Андерсон», «Липсинк», знаменитое шоу Цирка дю Солей «Ka» и многие другие. Предложение поставить спектакль в Москве Робер Лепаж принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций. Робер Лепаж: «Главная проблема Гамлета в том, что он слишком много думает. Он не находит решения задачи. Это персонаж, который все время работает мозгом. В конце концов, мощный символ театра и «Гамлета» — череп. Поэтому Шекспир сочиняет огромную сцену, где есть череп, это тоже, в конце концов, человеческая голова. У меня нет, конечно, всех ответов на мои многочисленные вопросы. Поэтому было интересно сделать что-то с одним актером, с головой одного актера».