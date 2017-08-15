TheatreHD: Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Мэриэнн Эллиотт

Актеры: Эндрю Гарфилд, Нэйтан Лэйн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Расселл Тови, Сьюзен Браун, Дэнис Гог, Аманда Лоуренс, Джеймс МакАрдл

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 210 мин

Сбор в России: $1 205

Америка, середина 80-х, администрация Рейгана, эпидемия СПИДа. На этом фоне несколько жителей Нью-Йорка живут самой обычной жизнью, ежедневно решая вопросы жизни и смерти, любви и секса, ада и рая. Важная двухчастная пьеса 80-х годов об эпидемии СПИДа, написанная драматургом Тони Кушнером и экранизированная недавно в формате телесериала для канала HBO, возвращается на театральные подмостки — и вместе с ней на сцену Национального театра возвращается Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. Режиссер постановки — Мэриэнн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»), лауреата премий Лоуренса Оливье и «Тони».