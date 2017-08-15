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TheatreHD: Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум

TheatreHD: Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Мэриэнн Эллиотт
  
Актеры:
Эндрю Гарфилд, Нэйтан Лэйн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Расселл Тови, Сьюзен Браун, Дэнис Гог, Аманда Лоуренс, Джеймс МакАрдл
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
210 мин
  
Сбор в России:
$1 205
 

 

Америка, середина 80-х, администрация Рейгана, эпидемия СПИДа. На этом фоне несколько жителей Нью-Йорка живут самой обычной жизнью, ежедневно решая вопросы жизни и смерти, любви и секса, ада и рая. Важная двухчастная пьеса 80-х годов об эпидемии СПИДа, написанная драматургом Тони Кушнером и экранизированная недавно в формате телесериала для канала HBO, возвращается на театральные подмостки — и вместе с ней на сцену Национального театра возвращается Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. Режиссер постановки — Мэриэнн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»), лауреата премий Лоуренса Оливье и «Тони».

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