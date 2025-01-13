13 января: китайские работники глотают огонь ради уверенности и стол-робопаук Mi-Mo

Доброе утро! Начинаем первую полноценную рабочую неделю в этом году с хорошими новостями!

Морозов и не видно. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода, и температура днем составит до -2 градусов.

В провинции Ляонин на северо-востоке Китая одна из образовательных компаний провела необычный и потенциально опасный тимбилдинг для своих сотрудников. Бывшая сотрудница, проработавшая в компании менее года, поделилась в социальных сетях шокирующими подробностями мероприятия, на котором коллегам предлагали глотать огонь.

По словам женщины, руководство утверждало, что этот экстремальный метод поможет справиться со страхами и повысить уверенность в себе. В ходе тренинга 60 человек должны были тушить горящие ватные палочки, засовывая их в рот.

Такой подход к тимбилдингу вызывает серьезные вопросы о безопасности и этичности методов, используемых для повышения командного духа. Надеемся , что в России никому не захочется повторять данный эксперимент.

Сегодня слушаем Calvin Harris - My Way.

На главной техновыставке года CES 2025 компания Jizai представила свой новейший продукт — Mi-Mo, уникальный стол-робопаук, который обещает изменить подход к домашнему комфорту и функциональности. Этот гаджет не только выполняет роль обычного стола, но и способен передвигаться по дому, освещая путь встроенной лампой.

Mi-Mo оснащен современными сенсорами, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве, избегая препятствий и адаптируясь к окружающей обстановке. Более того, он может перевозить различные предметы, что делает его забавным помощником в быту, будь то перенос книг, посуды или даже небольших бытовых приборов.

Эта разработка открывает новые горизонты для автоматизации домашнего пространства и поднимает вопрос о будущем взаимодействия человека и технологий. Впереди нас ждет много интересного!

Архитектурное бюро Verlab, существующее чуть больше года, уже завоевало популярность благодаря своим уникальным и вирусным дизайнам в области одежды, аксессуаров и мебели. Одним из самых запоминающихся проектов стали куртки, вдохновленные куполами храма Василия Блаженного. В продолжение этой успешной линии бюро представило новую коллекцию курток, черпающую вдохновение из архитектуры станций московского метро.

Красивого настроения!