Криминальный шеф

Премьера: 09.01.2025

Режиссер: Николас Томней

Актеры: Ник Стал, Тамсин Топольски, Рэнди Васкес, Пенелопа Митчелл, Хуан Карлос Мессье, Брайан Гро, Ариель Сьерра, Дэвид Томинага, Норма Нивиа, Мэгуми Хасэбэ, Эван Сударски

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Райан, повар-неудачник по уши в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Тот реализовался в профессии и временно проживает в шикарном доме, где через несколько дней должен пройти званый ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает своего приятеля повесившимся и, увидев в этом возможность расплатиться с долгами, решает выдать себя за него.