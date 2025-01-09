Криминальный шеф
Премьера:
09.01.2025
Режиссер:
Николас Томней
Актеры:
Ник Стал, Тамсин Топольски, Рэнди Васкес, Пенелопа Митчелл, Хуан Карлос Мессье, Брайан Гро, Ариель Сьерра, Дэвид Томинага, Норма Нивиа, Мэгуми Хасэбэ, Эван Сударски
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Райан, повар-неудачник по уши в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Тот реализовался в профессии и временно проживает в шикарном доме, где через несколько дней должен пройти званый ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает своего приятеля повесившимся и, увидев в этом возможность расплатиться с долгами, решает выдать себя за него.
11 января, суббота
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, воскресенье
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, понедельник
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, вторник
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, среда
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
23:45
11 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
23:45
12 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
23:45
13 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
23:45
14 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
23:45
15 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
23:45
9 - 10 января
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