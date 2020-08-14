Тень звезды
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Дмитрий Губарев
Актеры:
Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко, Надежда Мельникова
Жанр:
мелодрама, музыкальный, детектив
Продолжительноcть:
91 мин
Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.
Сегодня
|13:10
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
Завтра
|13:10
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
22 августа, суббота
|13:10
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
23 августа, воскресенье
|13:10
|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
24 августа, понедельник
|13:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
25 августа, вторник
|13:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
26 августа, среда
|13:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
22 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
23 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:40
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
24 августа, понедельник
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
25 августа, вторник
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
26 августа, среда
|Киносити
|
13:10
20:10
|Синема Стар
|
21:45
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
22 августа, суббота 09:45