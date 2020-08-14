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Тень звезды

Тень звезды

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Дмитрий Губарев
  
Актеры:
Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко, Надежда Мельникова
  
Жанр:
мелодрама, музыкальный, детектив
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.

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Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
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11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
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