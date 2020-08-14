Тень звезды

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Дмитрий Губарев

Актеры: Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко, Надежда Мельникова

Жанр: мелодрама, музыкальный, детектив

Продолжительноcть: 91 мин

Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.