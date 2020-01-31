Темные воды
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Тодд Хейнс
Актеры:
Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Уильям Джексон Харпер, Билл Пуллман, Луиса Краузе, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Билл Кэмп, Мин Ван
Жанр:
биографический, исторический, триллер
Продолжительноcть:
126 мин
Сбор в мире:
$9 240 409,00
Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽