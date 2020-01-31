Темные воды

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Тодд Хейнс

Актеры: Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Уильям Джексон Харпер, Билл Пуллман, Луиса Краузе, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Билл Кэмп, Мин Ван

Жанр: биографический, исторический, триллер

Продолжительноcть: 126 мин

Сбор в мире: $9 240 409,00

Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?