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Темные воды

Темные воды

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Тодд Хейнс
  
Актеры:
Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Уильям Джексон Харпер, Билл Пуллман, Луиса Краузе, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Билл Кэмп, Мин Ван
  
Жанр:
биографический, исторический, триллер
  
Продолжительноcть:
126 мин
  
Сбор в мире:
$9 240 409,00
 

Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?

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Сегодня
15:00 Киносити
21:20 Киносити
Завтра
15:00 Киносити
21:20 Киносити
8 февраля, суббота
15:00 Киносити
21:20 Киносити
9 февраля, воскресенье
15:00 Киносити
21:20 Киносити
10 февраля, понедельник
15:00 Киносити
21:20 Киносити
11 февраля, вторник
15:00 Киносити
21:20 Киносити
12 февраля, среда
15:00 Киносити
21:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
СМЕХ
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Моя подруга Катрин!
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14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Трибьют-шоу Rammstein
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6 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
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15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
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