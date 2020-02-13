Страна: Румыния, Франция, Германия, Швеция, 2019

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Корнелиу Порумбойю

Актеры: Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазэр, Агусти Вильяронга, Сабин Тамбреа, Иштван Теглас, Кристобаль Пинто, Антонио Буиль, Джордже Пистерьяну, Андрей Чиопец

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,69

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана, он должен выучить местный диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками…