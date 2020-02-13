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Свистуны

Свистуны

Страна:
Румыния, Франция, Германия, Швеция, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Корнелиу Порумбойю
  
Актеры:
Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазэр, Агусти Вильяронга, Сабин Тамбреа, Иштван Теглас, Кристобаль Пинто, Антонио Буиль, Джордже Пистерьяну, Андрей Чиопец
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,69
          
 

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана, он должен выучить местный диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками…

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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Jakie Gage (США)
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8 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Парад звёзд 80-х
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29 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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