Сумасшедший
Премьера:
12.07.2024
Режиссер:
Судха Конгара
Актеры:
Акшай Кумар, Сурия, Радхика Мадан, Пареш Равал, Р.Сараткумар, Кришнакумар Баласубраманиан, Сима Бисвас, Рахул Вохра, Анил Чаранджитт, Саурабх Гойял
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
125 минут
Возрастные ограничения:
16+
Невероятная история, действие которой разворачивается в мире стартапов и авиации, фильм вдохновит обычного человека мечтать о большем и следовать за своими мечтами, даже если мир называет вас сумасшедшим.
Сегодня
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
6 - 17 июля
13 июля, суббота 00:00
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