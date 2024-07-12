Сумасшедший

Премьера: 12.07.2024

Режиссер: Судха Конгара

Актеры: Акшай Кумар, Сурия, Радхика Мадан, Пареш Равал, Р.Сараткумар, Кришнакумар Баласубраманиан, Сима Бисвас, Рахул Вохра, Анил Чаранджитт, Саурабх Гойял

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 125 минут

Возрастные ограничения: 16+

Невероятная история, действие которой разворачивается в мире стартапов и авиации, фильм вдохновит обычного человека мечтать о большем и следовать за своими мечтами, даже если мир называет вас сумасшедшим.