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Сумасшедший

Сумасшедший

Премьера:
12.07.2024
 
Режиссер:
Судха Конгара
  
Актеры:
Акшай Кумар, Сурия, Радхика Мадан, Пареш Равал, Р.Сараткумар, Кришнакумар Баласубраманиан, Сима Бисвас, Рахул Вохра, Анил Чаранджитт, Саурабх Гойял
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Невероятная история, действие которой разворачивается в мире стартапов и авиации, фильм вдохновит обычного человека мечтать о большем и следовать за своими мечтами, даже если мир называет вас сумасшедшим.

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