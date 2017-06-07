Старик Хоттабыч

Страна: СССР, 1956

Режиссер: Геннадий Казанский

Актеры: Николай Волков, Алексей Литвинов, Геннадий Худяков, Лев Ковальчук, Майя Блинова, Ольга Черкасова, Ефим Копелян, Александр Лариков, Евгений Весник, А. Галин

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 86 мин

12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн — Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.

За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Он пытается задарить мальчика, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Вместе они совершат увлекательный полет в Индию на волшебном ковре-самолете…