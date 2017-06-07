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Старик Хоттабыч

Старик Хоттабыч

Страна:
СССР, 1956
 
 
Режиссер:
Геннадий Казанский
  
Актеры:
Николай Волков, Алексей Литвинов, Геннадий Худяков, Лев Ковальчук, Майя Блинова, Ольга Черкасова, Ефим Копелян, Александр Лариков, Евгений Весник, А. Галин
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
86 мин 
       
 

 

12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн — Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.

За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Он пытается задарить мальчика, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Вместе они совершат увлекательный полет в Индию на волшебном ковре-самолете…

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