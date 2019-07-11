Солнцестояние
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 18.07.2019
Режиссер:
Ари Астер
Актеры:
Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес, Анна Острём, Юлия Рагнарссон, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Луиз Петерхофф
Жанр:
мистика, ужасы
Продолжительноcть:
147 мин
День летнего солнцестояния — древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма...
Сегодня
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
Завтра
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
20 июля, суббота
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
21 июля, воскресенье
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
22 июля, понедельник
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
23 июля, вторник
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
24 июля, среда
|12:30
|Киносити
|14:55
|Алмаз Синема
|20:00
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
20 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
21 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
22 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
23 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05
24 июля, среда
|Алмаз Синема
|
14:55
20:00
|Киносити
|
12:30
21:05