Солнцестояние

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Ари Астер

Актеры: Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес, Анна Острём, Юлия Рагнарссон, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Луиз Петерхофф

Жанр: мистика, ужасы

Продолжительноcть: 147 мин

День летнего солнцестояния — древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма...