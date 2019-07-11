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Солнцестояние

Солнцестояние

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.07.2019
 
Режиссер:
Ари Астер
  
Актеры:
Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес, Анна Острём, Юлия Рагнарссон, Арчи Мадекве, Хенрик Норлен, Луиз Петерхофф
  
Жанр:
мистика, ужасы
  
Продолжительноcть:
147 мин
  

День летнего солнцестояния — древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма...

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