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Скандал

Скандал

Страна:
Япония, 1950
 
Режиссер:
Акира Куросава
  
Актеры:
Тосиро Мифунэ, Ширли Ямагути, Ёко Кацураги, Норико Сэнгоку, Эйтаро Одзава, Такаси Симура, Синъити Химори, Итиро Симидзу, Фумико Окамура, Масао Симидзу
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Япония, 1949 год. Молодой и перспективный художник замечен вместе со знаменитой певицей. Пронырливый «папарацци» делает ряд компрометирующих снимков и шантажирует живописца. В итоге разгорается настоящий скандал, главный герой решает подать в суд и нанимает бедного адвоката, чья дочь умирает от туберкулеза... Сам Куросава говорил о «Скандале» так: «Это фильм-протест. Он вызван к жизни развитием газетного дела в Японии, где свобода печати подменяется вмешательством в личные дела и беззастенчивой демагогией. Меня всегда возмущало неуважение к личной жизни людей, и в этом смысле рубрика светской хроники — наихудшее зло».

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