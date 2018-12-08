Страна: Япония, 1950

Режиссер: Акира Куросава

Актеры: Тосиро Мифунэ, Ширли Ямагути, Ёко Кацураги, Норико Сэнгоку, Эйтаро Одзава, Такаси Симура, Синъити Химори, Итиро Симидзу, Фумико Окамура, Масао Симидзу

Жанр: драма

Продолжительноcть: 104 мин

Япония, 1949 год. Молодой и перспективный художник замечен вместе со знаменитой певицей. Пронырливый «папарацци» делает ряд компрометирующих снимков и шантажирует живописца. В итоге разгорается настоящий скандал, главный герой решает подать в суд и нанимает бедного адвоката, чья дочь умирает от туберкулеза... Сам Куросава говорил о «Скандале» так: «Это фильм-протест. Он вызван к жизни развитием газетного дела в Японии, где свобода печати подменяется вмешательством в личные дела и беззастенчивой демагогией. Меня всегда возмущало неуважение к личной жизни людей, и в этом смысле рубрика светской хроники — наихудшее зло».