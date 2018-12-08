Скандал
Страна:
Япония, 1950
Режиссер:
Акира Куросава
Актеры:
Тосиро Мифунэ, Ширли Ямагути, Ёко Кацураги, Норико Сэнгоку, Эйтаро Одзава, Такаси Симура, Синъити Химори, Итиро Симидзу, Фумико Окамура, Масао Симидзу
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
104 мин
Япония, 1949 год. Молодой и перспективный художник замечен вместе со знаменитой певицей. Пронырливый «папарацци» делает ряд компрометирующих снимков и шантажирует живописца. В итоге разгорается настоящий скандал, главный герой решает подать в суд и нанимает бедного адвоката, чья дочь умирает от туберкулеза... Сам Куросава говорил о «Скандале» так: «Это фильм-протест. Он вызван к жизни развитием газетного дела в Японии, где свобода печати подменяется вмешательством в личные дела и беззастенчивой демагогией. Меня всегда возмущало неуважение к личной жизни людей, и в этом смысле рубрика светской хроники — наихудшее зло».
13 февраля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽