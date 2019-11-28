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Сиротский Бруклин

Сиротский Бруклин

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.12.2019
 
Режиссер:
Эдвард Нортон
  
Актеры:
Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
144 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,13
          
 

Четверо сирот, слепо преданы своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Парни готовы выполнить любое поручение Фрэнка. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.

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Сегодня
22:00 Алмаз Синема
Завтра
22:00 Алмаз Синема
7 декабря, суббота
22:00 Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
22:00 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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