Сиротский Бруклин

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Эдвард Нортон

Актеры: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 144 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,13

Четверо сирот, слепо преданы своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Парни готовы выполнить любое поручение Фрэнка. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.