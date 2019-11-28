Сиротский Бруклин
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Эдвард Нортон
Актеры:
Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
144 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,13
Четверо сирот, слепо преданы своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Парни готовы выполнить любое поручение Фрэнка. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.
Сегодня
|22:00
|Алмаз Синема
Завтра
|22:00
|Алмаз Синема
7 декабря, суббота
|22:00
|Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
|22:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:00
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
22:00
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:00
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽