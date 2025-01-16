Сверхъестественное. Разлом времени
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Чукиат Саквиракул
Актеры:
Расселл Джеффри Бэнкс, Питер Корп Дирендал, Нуттхатча Падован, Дженджира Понгпас, Футарит Промбандал, Ванарат Ратсамират, Пола Тейлор
Жанр:
Боевик, Приключение, Фантастика
Продолжительноcть:
145 минут
Возрастные ограничения:
18+
Отец Стеллы, агент секретного американского подразделения по изучению путешествий во времени, бесследно исчезает после проведения таинственного ритуала в Таиланде. Спустя тридцать лет Стелла получает от него сообщение по старенькому радио и узнает, что отец застрял в одной из временных петель. Стремясь во что бы то ни стало спасти его, Стелла с друзьями отправляются в увлекательное и опасное путешествие сквозь время и пространство! Их ждут сражения с ужасными монстрами, гигантскими кайдзю, враждебными пришельцами, а также самый настоящий конец света, который также придется предотвратить.
Сегодня
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, суббота
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, воскресенье
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, понедельник
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
18 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
19 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
20 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
21 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
22 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
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