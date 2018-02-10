Секретное досье

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трэйси Леттс, Брэдли Уитфорд, Брюс Гринвуд, Мэттью Риз, Элисон Бри, Кэрри Кун

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 115 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,52

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.