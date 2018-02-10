Секретное досье
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 22.02.2018
Режиссер:
Стивен Спилберг
Актеры:
Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трэйси Леттс, Брэдли Уитфорд, Брюс Гринвуд, Мэттью Риз, Элисон Бри, Кэрри Кун
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
115 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,52
История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.
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25 февраля, воскресенье
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