Реинкарнация. Пришествие дьявола

Страна: Канада, 2020

Премьера: в РФ 04.03.2021

Режиссер: Джастин Дж. Дик

Актеры: Шейла МакКарти, Джулиан Ричингс, Константина Мантелос, Джош Круддас, Янник Биссон, Джанет Рэкуэл, Клер Столлери, Скотт Квальейру, Дэкстон Уилльям Ланд, Кейтлин Либ

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,79

Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Похищенная Шеннон пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, здесь произошло само пришествие дьявола…