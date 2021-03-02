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Реинкарнация. Пришествие дьявола

Реинкарнация. Пришествие дьявола

Страна:
Канада, 2020
 
Премьера:
в РФ 04.03.2021
 
Режиссер:
Джастин Дж. Дик
  
Актеры:
Шейла МакКарти, Джулиан Ричингс, Константина Мантелос, Джош Круддас, Янник Биссон, Джанет Рэкуэл, Клер Столлери, Скотт Квальейру, Дэкстон Уилльям Ланд, Кейтлин Либ
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,79
          
 

Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Похищенная Шеннон пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, здесь произошло само пришествие дьявола…

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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 800-900 ₽
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