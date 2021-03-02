Реинкарнация. Пришествие дьявола
Страна:
Канада, 2020
Премьера:
в РФ 04.03.2021
Режиссер:
Джастин Дж. Дик
Актеры:
Шейла МакКарти, Джулиан Ричингс, Константина Мантелос, Джош Круддас, Янник Биссон, Джанет Рэкуэл, Клер Столлери, Скотт Квальейру, Дэкстон Уилльям Ланд, Кейтлин Либ
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
97 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,79
Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Похищенная Шеннон пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, здесь произошло само пришествие дьявола…
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7 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
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6 марта, суббота 20:00
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₽ Билеты: 333-555 ₽
28 апреля, среда 19:00
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20 марта, суббота 19:00
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19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽