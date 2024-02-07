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Рецепт любви

Рецепт любви

Премьера:
14.02.2024
 
Режиссер:
Чан Ань Хунг
  
Актеры:
Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Эмманюэль Салинжер, Жан-Марк Руло, Ян Хамменеккер, Пьер Ганьер, Патрик д'Ассюмсао, Галатея Беллуджи, Фредерик Фисбах, Сара Адлер, Мхамед Арезки, Клеман Эрвье-Леже, Лоран Кларе, Флер Фитусси, Хлоя Ламбер
  
Жанр:
Исторический, Ромком
  
Продолжительноcть:
135 минут
  

Эжени и Доден — дуэт одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.

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