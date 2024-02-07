Рецепт любви
Премьера:
14.02.2024
Режиссер:
Чан Ань Хунг
Актеры:
Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Эмманюэль Салинжер, Жан-Марк Руло, Ян Хамменеккер, Пьер Ганьер, Патрик д'Ассюмсао, Галатея Беллуджи, Фредерик Фисбах, Сара Адлер, Мхамед Арезки, Клеман Эрвье-Леже, Лоран Кларе, Флер Фитусси, Хлоя Ламбер
Жанр:
Исторический, Ромком
Продолжительноcть:
135 минут
Эжени и Доден — дуэт одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.
16 февраля, пятница
|
18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, суббота
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
17 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
8 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
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