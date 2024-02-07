Рецепт любви

Премьера: 14.02.2024

Режиссер: Чан Ань Хунг

Актеры: Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Эмманюэль Салинжер, Жан-Марк Руло, Ян Хамменеккер, Пьер Ганьер, Патрик д'Ассюмсао, Галатея Беллуджи, Фредерик Фисбах, Сара Адлер, Мхамед Арезки, Клеман Эрвье-Леже, Лоран Кларе, Флер Фитусси, Хлоя Ламбер

Жанр: Исторический, Ромком

Продолжительноcть: 135 минут

Эжени и Доден — дуэт одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.