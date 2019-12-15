Расправь крылья

Страна: Франция, Норвегия, 2019

Премьера: в РФ 23.01.2020

Режиссер: Николя Ванье

Актеры: Жан-Поль Рув, Мелани Дотей, Лилу Фогли, Седрик Месбурже, Доминик Пинон, Фридерик Сорель, Луис Васкес

Жанр: детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 113 мин

Кристиан, чудаковатый орнитолог, посвятивший свою жизнь спасению диких гусей. Для его сына, подростка, увлеченного видеоиграми, провести отпуск с отцом в деревне — это тоска и кошмар. Но для спасения птиц нужно объединиться с отцом и совершить опасное путешествие на дельтаплане… в Норвегию.