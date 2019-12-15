Расправь крылья
Страна:
Франция, Норвегия, 2019
Премьера:
в РФ 23.01.2020
Режиссер:
Николя Ванье
Актеры:
Жан-Поль Рув, Мелани Дотей, Лилу Фогли, Седрик Месбурже, Доминик Пинон, Фридерик Сорель, Луис Васкес
Жанр:
детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
113 мин
Кристиан, чудаковатый орнитолог, посвятивший свою жизнь спасению диких гусей. Для его сына, подростка, увлеченного видеоиграми, провести отпуск с отцом в деревне — это тоска и кошмар. Но для спасения птиц нужно объединиться с отцом и совершить опасное путешествие на дельтаплане… в Норвегию.
Сегодня
|15:55
|ДКЖ Кино
Завтра
|14:20
|ДКЖ Кино
25 января, суббота
|15:55
|ДКЖ Кино
26 января, воскресенье
|15:55
|ДКЖ Кино
27 января, понедельник
|15:55
|ДКЖ Кино
28 января, вторник
|15:55
|ДКЖ Кино
29 января, среда
|15:55
|ДКЖ Кино
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
23 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽