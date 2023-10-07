Страна: Япония

Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Акира Куросава

Актеры: Тосиро Мифунэ, Матико Ке, Масаюки Мори, Такаси Симура, Минору Тияки, Китидзиро Уэда, Норико Хомма, Дайсукэ Като

Жанр: Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 88 минут

Рейтинг: 7.80

Япония, XI век. Дровосек, монах и крестьянин прячутся от грозы в развалинах ворот Расёмон и обсуждают судебный процесс, свидетелями которого были первые двое. Несколько дней назад на лесной дороге произошло жестокое преступление: разбойник убил самурая и надругался над его женой. Вот только показания участников инцидента никак не вяжутся между собой. Возможно ли докопаться до правды?