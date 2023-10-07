Расемон
Страна:
Япония
Премьера:
02.11.2023
Режиссер:
Акира Куросава
Актеры:
Тосиро Мифунэ, Матико Ке, Масаюки Мори, Такаси Симура, Минору Тияки, Китидзиро Уэда, Норико Хомма, Дайсукэ Като
Жанр:
Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
88 минут
Рейтинг:
7.80
Япония, XI век. Дровосек, монах и крестьянин прячутся от грозы в развалинах ворот Расёмон и обсуждают судебный процесс, свидетелями которого были первые двое. Несколько дней назад на лесной дороге произошло жестокое преступление: разбойник убил самурая и надругался над его женой. Вот только показания участников инцидента никак не вяжутся между собой. Возможно ли докопаться до правды?
Сегодня
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
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