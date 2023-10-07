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Расемон

Расемон

Страна:
Япония
 
Премьера:
02.11.2023
 
Режиссер:
Акира Куросава
  
Актеры:
Тосиро Мифунэ, Матико Ке, Масаюки Мори, Такаси Симура, Минору Тияки, Китидзиро Уэда, Норико Хомма, Дайсукэ Като
  
Жанр:
Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Рейтинг:
7.80
 
 

Япония, XI век. Дровосек, монах и крестьянин прячутся от грозы в развалинах ворот Расёмон и обсуждают судебный процесс, свидетелями которого были первые двое. Несколько дней назад на лесной дороге произошло жестокое преступление: разбойник убил самурая и надругался над его женой. Вот только показания участников инцидента никак не вяжутся между собой. Возможно ли докопаться до правды?

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