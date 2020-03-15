Прощание со Сталиным
Страна:
Нидерланды, Литва, 2019
Премьера:
в РФ 05.03.2020
Режиссер:
Сергей Лозница
Актеры:
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
135 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,6
Загадка культа личности раскрывается в грандиозном зрелище — похоронах Иосифа Сталина. Уникальные архивные кадры, снятые в марте 1953 года, прежде практически никто не видел. Смерть Сталина потрясла страну. На похоронной церемонии присутствовали сотни тысяч скорбящих. В фильме прослеживаются все стадии траурного спектакля, названного газетой «Правда» Великим прощанием. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года.
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