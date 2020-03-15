Прощание со Сталиным

Страна: Нидерланды, Литва, 2019

Премьера: в РФ 05.03.2020

Режиссер: Сергей Лозница

Актеры:

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 135 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,6

Загадка культа личности раскрывается в грандиозном зрелище — похоронах Иосифа Сталина. Уникальные архивные кадры, снятые в марте 1953 года, прежде практически никто не видел. Смерть Сталина потрясла страну. На похоронной церемонии присутствовали сотни тысяч скорбящих. В фильме прослеживаются все стадии траурного спектакля, названного газетой «Правда» Великим прощанием. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года.