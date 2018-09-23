Профессионал
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Мэттью М. Росс
Актеры:
Киану Ривз, Молли Рингуолд, Ана Улару, Алекс Паунович, Вероника Феррес, Павел Личникофф, Эшли Ст. Джордж, Юджин Липински, Дмитрий Чеповецкий, Джеймс Александр
Жанр:
триллер, криминал
Продолжительноcть:
104 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,05
Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране с фальшивыми камнями один против русской мафии.
Сегодня
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 сентября, суббота
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, воскресенье
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, понедельник
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, вторник
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, среда
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
29 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
30 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
1 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
2 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
3 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10