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Профессионал

Профессионал

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Мэттью М. Росс
  
Актеры:
Киану Ривз, Молли Рингуолд, Ана Улару, Алекс Паунович, Вероника Феррес, Павел Личникофф, Эшли Ст. Джордж, Юджин Липински, Дмитрий Чеповецкий, Джеймс Александр
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,05
          
 

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране с фальшивыми камнями один против русской мафии.

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