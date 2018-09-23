Профессионал

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Мэттью М. Росс

Актеры: Киану Ривз, Молли Рингуолд, Ана Улару, Алекс Паунович, Вероника Феррес, Павел Личникофф, Эшли Ст. Джордж, Юджин Липински, Дмитрий Чеповецкий, Джеймс Александр

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 104 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,05

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране с фальшивыми камнями один против русской мафии.