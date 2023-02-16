Праведник
Премьера:
16.02.2023
Режиссер:
Сергей Урсуляк
Актеры:
Александр Яценко, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Дитмар Кениг, Марк Эйдельштейн, Чулпан Хаматова, Юлия Витрук, Дарья Коныжева, Мария Золотухина, Николай Бутенин, Довале Гликман
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
163 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
7.20
Во время Великой Отечественной войны перед офицером Красной армии Николаем Киселевым стоит немыслимая задача: он должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек, обреченных на смерть в плену. Сможет ли он спасти от неминуемой жестокой расправы стариков, женщин, детей — истощенных, напуганных, потерявших близких и веру в спасение? Беженцам-евреям в сопровождении Киселева и нескольких партизан из отряда «Мститель» предстоит пройти полторы тысячи километров, и этот путь станет самым опасным испытанием в их жизни...
Сегодня
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18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:00
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