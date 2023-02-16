Премьера: 16.02.2023

Режиссер: Сергей Урсуляк

Актеры: Александр Яценко, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Дитмар Кениг, Марк Эйдельштейн, Чулпан Хаматова, Юлия Витрук, Дарья Коныжева, Мария Золотухина, Николай Бутенин, Довале Гликман

Жанр: Исторический, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 163 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 7.20

Во время Великой Отечественной войны перед офицером Красной армии Николаем Киселевым стоит немыслимая задача: он должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек, обреченных на смерть в плену. Сможет ли он спасти от неминуемой жестокой расправы стариков, женщин, детей — истощенных, напуганных, потерявших близких и веру в спасение? Беженцам-евреям в сопровождении Киселева и нескольких партизан из отряда «Мститель» предстоит пройти полторы тысячи километров, и этот путь станет самым опасным испытанием в их жизни...