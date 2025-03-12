Любимые телепередачи 80-х: что показывали по телевизору в СССР

«С вами говорит телевизор!»

— спели легенды русского рока из пост-панк-коллектива под названием «Телевизор». И не ошиблись: в восьмидесятые телевизор еще не успел получить незаслуженное и обидное прозвище «зомбоящик» и был центром притяжения и встреч для всех практически в каждой советской семье. В то время еще не было интернета, кабельного и цифрового телевидения и мобильных гаджетов.

Со своей основной задачей — сплотить семью (собрать у экрана для просмотра), запланировать «программу вечера» и, наконец, пообщаться друг с другом (поспорить, какую именно программу смотреть) — любой, даже самый скромный телевизор выполнял на отлично. Несмотря на некоторые разногласия и различные предпочтения членов семьи, телевизор был предметом сплочения родных и близких — в отличие от современных гаджетов, которые разводят нас как можно дальше друг от друга.

С контентом — программами — в то время было одновременно и очень хорошо, и крайне плохо.

С одной стороны, каналов на телевизоре было всего два: первый и второй.

Интересных телепередач, которые не зазорно было и дома со взрослыми, и в школе с одноклассниками обсудить, было не так уж и много: «Клуб путешественников», «В мире животных», «Что? Где? Когда?», «Очевидное-невероятное», «Служу Советскому Союзу» и некоторые другие. Из них среднестатистический советский пионер мог узнать, какова обороноспособность нашей страны, приобщиться к физике, математике, биологии и географии.

Для ценителей музыки в СССР было две основные передачи (не считая концертов к профессиональным праздникам) — «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», в которых по большим праздникам могли транслировать даже условно враждебную зарубежную рок-музыку!

Очевидный интерес — невероятной передаче!

Какие телепередачи были популярны у советских пионеров, вспоминает туляк Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец — Дома смотрел цветной телевизор, а на даче — маленький черно-белый под названием «Юность». Я очень любил передачу про военные достижения, которая называлась «Служу Советскому Союзу!». Помню, как ждал утро выходного дня, чтобы не пропустить ее выход. А еще была передача под названием «Очевидное-невероятное», посвященная науке и научным открытиям.

- Помню, что там были разные формулы и даже показывали движение электронов вокруг атомов — не компьютерной графикой, как сейчас, а еще анимацией, как в мультфильмах. Это было эффектно: я совершенно ничего не понимал, но от этого было еще интереснее! Так что не то что посмотрел пять минут и бросил — ждал передачу каждую неделю, смотрел каждый ее выпуск от начала до конца. Вел «Очевидное-невероятное» известный советский ученый Сергей Петрович Капица, доктор физико-математических наук, профессор, демограф, педагог и просветитель.

Бессменный ведущий передачи Сергей Капица всегда очень интересно рассказывал о разных физических процессах, которые происходят вокруг нас. Рассказывал об устройстве Вселенной и других невероятных явлениях. Тем самым он пытался объяснить нам, тогдашним школьникам, что в этом мире нет ничего, что невозможно было бы объяснить с помощью науки. В том числе и благодаря ему в школе точные науки были для меня в приоритете.

Рокеры из Smokie — на советских телеэкранах!

Конечно, в среднем школьном возрасте пионеры интересовались не только наукой, но и культурой.

— В программе была и развлекательная информационно-музыкальная телепередача под названием «Музыкальный киоск». Это была настоящая передача-долгожитель, которая в общей сложности просуществовала на разных телеканалах без малого полвека — с 1962 по 2010 год! В 80-е в «Музыкальном киоске» телеведущая Элеонора Беляева рассказывала интересные новости из мира музыки, а потом показывали музыкальные номера.

Иногда можно было «поймать» новинки зарубежной эстрады.

Бывало, ждёшь всю передачу иностранную группу, но так ничего и не было — один только Моцарт! А однажды мне повезло не просто послушать историю британской поп-рок-группы Smokie, но и даже с помощью специального шнура записать их песню на мой кассетный магнитофон «Романтика». Вот это была настоящая удача! И вообще, телевидение было для всех нас в те годы значительной частью жизни: мама, к примеру, рассказывала, что пугала мою старшую сестру Свету… лысым ведущим Сенкевичем из «Клуба путешественников», когда она не хотела спать, — этот прием дей­ствовал быстро и безотказно!

Еще немного — и на телеэкранах появится то, о чем и помыслить в «союзе советских» было невозможно: телевидение захлестнут потоки первой коммерческой телерекламы, в прямом эфире будут выступать гипнотизеры; телевизор покажет жителям бывшего СССР такие фильмы, которые не идут ни в какое сравнение ни с «Интердевочкой», ни с «Пиратами ХХ века».

В кабельных сетях «лихих девяностых» появятся десятки каналов различной тематики, от политических до эротических.

Но лишь от тех самых советских телепередач, пусть и редко идущих, но так тщательно и с любовью снятых их авторами и ведущими, у нас до сих пор остаются по-настоящему добрые и хорошие воспоминания. Именно по ним мы очень скучаем сегодня, когда перелистываем каналы…

ЦТ в лицах

Многих из них, увы, уже нет на свете. Но советские телезрители до сих пор с теплотой вспоминают тех, кто старался разукрасить советские будни строителей социализма.

Николай Дроздов Николай Дроздов (1937), ведущий телепередачи «В мире животных» (с 1977 по 2018), советский и российский ученый-зоолог, биогеолог, естествоиспытатель и журналист, заслуженный общественный деятель и пропагандист охраны природы, заслуженный журналист РФ.

Элеонора Беляева Элеонора Беляева (1935-2015), ведущая телепередачи «Музыкальный киоск» со стажем 32 года, заслуженная артистка РСФСР, советский и российский музыкальный редактор.

Юрий Сенкевич Юрий Сенкевич (1937 — 2003), ведущий телепередачи «Клуб путешественников», советский и российский ученый-медик, путешественник, писатель, тележурналист, телепродюсер, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы и лауреат государ­ственной премии СССР.

Владимир Ворошилов Владимир Ворошилов (1930-2001), автор и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?», советский и российский деятель телевидения, театральный художник и режиссер, заслуженный работник культуры РФ, академик Академии российского телевидения.

Сергей Капица Сергей Капица (1928-2012), ведущий телепередачи «Очевидное-невероятное», советский и российский ученый-физик, просветитель, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой МФТИ.

А знаете ли вы, что…

…Бессменный ведущий передачи «Очевидное-невероятное» Сергей Петрович Капица был первым учёным, удостоенным Золотой медали Российской академии наук (РАН) за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.

…39 лет (с 1973 по 2012 год) выходила в свет научно-популярная телепередача «Очевидное-невероятное».

…известная мелодия из заставки передачи «В мире животных» прошла тернистый путь — первоначально была фрагментом рождественских песнопений (кантата «Паломники»), затем — французской песней «Жаворонок», и только после аранжировки Поля Мариа мелодия попала на советское телевидение.

Только цифры

35 минут длился один выпуск научно-популярной телепередачи «Очевидное-невероятное».

1318 выпусков телепередачи «В мире животных» было показано на Центральном телевидении за 51 сезон.