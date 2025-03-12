От бабушек у подъезда до Пугачевой: нашли старое интервью и фотографии Шамана. Ему там 21

Фото из архива Myslo.

Тогда еще певец звался не SHAMAN, а Ярослав Дронов. И пел в стиле… «борщ». Распакуем же архивы! (Только для поклонников!)

Комментарии к новостям о Шамане на Myslo из категории «что это вы взялись о нем писать?», «достали!» — это, ребята, не новость для нас. О Шамане наш портал, газета и журнал писали еще до того, как это стало мейнстримом. Тогда он был никакой не SHAMAN, а начинающий певец Ярослав Дронов. И внимания тульских журналистов удостоился из-за того, что был нашим земляком — уроженцем Новомосковска. А уж «Слобода» и Myslo всегда отслеживают судьбы туляков, попавших в большие шоу, ставших победителями конкурсов.

В люди вывела Пугачева

Когда Ярославу было чуть за 20, он попал на популярное тогда телешоу «Фактор А» и стал фаворитом Аллы Борисовны.

«Фактор А» — российская версия британского проекта The X Factor, шоу талантов. Выходило на канале «Россия 1» с 2011 по 2013 год. Буква А в названии шоу выбрана в честь Аллы Пугачёвой, главы жюри.

Вот что мы писали о нем в 2013 году.

В шаге от победы в проекте «Фактор А» остановился певец из Новомосковска. Но на финальное шоу молодого артиста пригласила сама Алла Пугачева. На протяжении всего шоу Алла Борисовна выделяла Ярослава из всех участников и хвалила на каждом выступлении.

— Ты превзошел все мои ожидания. Ты из этой песни сделал конфетку! Понимаешь? Ты можешь из всего сделать конфетку. Потому что у тебя замечательный голос, сам ты замечательный парень, — говорила Примадонна Ярославу.

И вот когда до финала оставался всего шаг, Дронова удалили из проекта. Но Пугачева не собиралась расставаться с талантливым конкурсантом. Она пригласила Дронова в финал, и это слышала вся страна:

— Я тебя жду в финале. Приходи, и ты получишь то, чего заслуживаешь.

И Дронов получил «Золотую звезду Аллы»!

— Я от всего сердца дарю тебе эту звездочку, тем самым я хочу оценить твой талант. Надеюсь, эта звезда поможет тебе во всем! — сказала Примадонна на финальном концерте телешоу «Фактор А».

«Золотая звезда Аллы» — ежегодная премия, учрежденная Аллой Пугачевой. Это золотой кулон 3,5×2 см, стилистически напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. К кулону также полагался диплом и денежная премия от Аллы Пугачевой.

Пел перед бабушками

В августе 2013 года, уже после шоу, Ярослав Дронов стал героем публикации Myslo и «Слободы». Его архивное интервью «Всё только начинается» можно прочитать здесь.

Тогда певец еще не был настолько пропитанным патриотизмом и не имел за спиной мощной армии поклонниц. Поэтому интервью было простым и жизненным, а ответы будущего Шамана — искренними и как-то по-детски наивными. Ярослав тогда был неизвестен и молод (21), женат, жил в Новомосковске, любил есть всё, что готовила его жена.

Из досье Myslo, 2013 г.:

Родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске.

Учится в Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Родители: папа — музыкант, мама — психолог, логопед.

Семейное положение: женат. Супруга Марина — педагог по вокалу.

Домашний любимец: лабрадор Лорд.

Любимое блюдо: всё, что приготовлено женой.

Любимый парфюм: Yohji Yamamoto.

Ярослав начал петь с 4 лет. Именно в этом возрасте родители отдали его в музыкальную школу.

— Но петь-то я решил сам, — комментировал Ярослав. — Мой папа — музыкант, мама тоже любит музыку, поэтому дома всегда что-то играло. Причем это была смесь из рока, джаза, нашей эстрады.

Я все это слушал, копировал, выходил к подъезду и пел перед бабушками.

В 15 лет Ярослав начал работать. Пел в Новомосковском ресторане:

— У меня был переломный год: я закончил музыкальную школу, в колледж еще не поступил, поэтому скучал, «покрывался плесенью». Надо было что-то с этим делать. С помощью папы «поступил» в ресторан. Сначала пел то, что заказывали. В основном легкую «попсу» — Иракли, Шатунов, «Руки вверх». Потом в репертуаре появилась «Ария», Николай Носков. Шансон не пел никогда.

Тогда певец рассказывал, что после «Фактора» его начали узнавать на улицах:

— Я понимаю, что пройдет еще месяц после шоу — и это закончится. Телепроект прошел, зрители быстро забудут его участников. Важно это осознавать и продолжать работать дальше.

О том, что ему дало участие в телешоу, Ярослав говорил так:

— Проект не дал контрактов и участия в больших концертах. Но он дал мне «Звезду Аллы». Дал бесценное общение с Аллой Пугачевой, очень хороший опыт. А дальше… За лето планирую сделать музыкальную программу из своих песен, чтобы можно было позиционировать себя как певца, имеющего свое лицо, а не перепевающего чужую музыку. Нужно «отпустить» от себя все, что было на проекте, не думать о том, кто и что тебе пообещал. Работать, делать свой материал, развиваться. И всё придет само.

Стиль, в котором поет Ярослав, он назвал «борщом»:

— Стиль? Борщ! (Смеется) Смесь, рождающаяся под впечатлением всей той музыки, которую я слушаю, – а слушаю я очень многое, от лезгинки до Баха. Да и без разницы, что это за стиль. Главное, чтобы музыка цепляла, чтобы мурашки по коже, — для меня это лучший показатель.

Солист ресторана «Победа»

Тогда же, в 2013 году Ярослав приехал в тульский клуб «Премьер» — с парным концертом «Голос» VS «Фактор А». Мы нашли афишу этого мероприятия, вход на которое в те времена стоил 300 рублей. Вот она.

Напарница Ярослава — тульская финалистка шоу «Голос» Наталья Терехова — была представлена внушительным списком достижений: «лауреат, финалистка, Гран-при, артистка, солистка, вокалистка и т. д.». О Ярославе тогда было известно следующее:

«Ярослав Дронов, неоднократный победитель вокальных конкурсов, финалист проекта „Фактор А“. Солист ресторана „Победа“, г. Новомосковск».

В рамках нашего проекта «Тет-а-тет со звездой» мы провели блиц-опрос артистов. И вот что рассказал Ярослав.

— Назовите самого строгого и самого любимого человека с проекта.

— Алла Борисовна Пугачева — и самый строгий, и самый неподкупный, и самый уважаемый член жюри. Ее мнение, безусловно, авторитетнее всех. Я рад, что меня не коснулось ее разящее слово (улыбается).

«Звезда Аллы Пугачевой», которую она мне вручила, хранится у бабушки в Новомосковске, в серванте стоит (смеется). Ну а на самом деле, звезда Аллы Борисовны — в моей душе!

— Как складываются отношения с поклонниками?

— Нормально. В Москве у меня не так много поклонников. В родном Новомосковске меня знают больше. Популярность надо поддерживать постоянным мельканием по телевизору. У меня пока не так, но я думаю, что все впереди.

— Какую последнюю книгу прочитали и фильм посмотрели?

— Грешен, книг я читаю мало. А вот фильмов смотрю много. Из последнего могу посоветовать посмотреть драму «Август Раш» про талантливого мальчика-сироту, ставшего великим композитором.

— Кому бы вы хотели посвятить песню?

— Я уже посвятил песню своей жене, она называется «Сон».

— Расскажите о творческих планах.

— На телевидение пока больше не стремлюсь. Потихоньку делаю свои проекты. А еще я перешел на второй курс Гнесинки. Вот только недавно сдал сессию (улыбается).

— О чем мечтаете?

— Есть такое выражение: «Мечтайте осторожно, ваши мечты могут исполниться!» Пока я просто живу! Конечно, очень хотелось бы снять хороший клип, но на это нужны огромные деньги.

«Голос», «Мята» и настоящая слава

До 2019 года Ярослав побывал в шоу «Голос» и много где еще. В 2019 году дебютировал в качестве участника фестиваля «Дикая Мята» в Бунырево. Вот как его представили:

«Еще одним дебютантом феста станет наш земляк, уроженец Новомосковска Ярослав Дронов. Ярослав покорил зрителей благодаря яркому исполнению каверов, которые стали собирать миллионы просмотров в интернете. После этого он решил сосредоточиться на авторских песнях и сольной карьере. В своём творчестве музыкант делает упор на мощный вокал и сочетает электронные биты с элементами world music. Каждое выступление артиста — завораживающий шаманский перформанс, где артхаусный танец является физическим продолжением его уникального голоса».

Ну а дальше вы знаете! В 2020 году Ярослав Дронов взял сценический псевдоним SHAMAN. Всероссийскую популярность приобрел в 2022 году с патриотическими песнями «Встанем», «Я русский» и др.

Немного фотоархива