Козероги не должны давать поводов для ревности, а Близнецов ждет много денег!

Овен (21.03−20.04): Скорее всего, именно эта неделя позволит Овнам решить одну из семейных проблем. Женщины могут отстоять право на собственную жизнь, реализовать свои профессиональные способности. Удачная во всех отношениях неделя. Звезды сулят Овнам благоприятную ситуацию для финансового взлета. Для большинства представителей этого знака окажутся удачными предложения начальства, партнеров. Многим удастся вести дела ровно, без скачков и падений.

Про деньги. Вторник будет наиболее удачным для вас днем, работа будет спориться, вопросы решаться. В выходные можно заняться ремонтом квартиры, строительством дома и прочими полезными делами.

Про любовь. Постарайтесь успокоиться и разобраться в своих запутанных эмоциях и странных ощущениях. Полезно будет вспомнить о приоритетах, чтобы, защищая свое право на какую-либо мелочь, не нарушить гармонию отношений со своим партнером.

Про интим. Не ждите, пока ваш любимый/любимая первыми предложат как-нибудь разнообразить ваши интимные отношения — есть повод проявить активность самой/самому. Если вы как следует прислушаетесь к голосу внутри себя, то наверняка услышите то, что вам шепчут вам древние боги любви...

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 10.

Телец (21.04−21.05): Возможны неприятные приключения, болезнь. Кроме того, вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от Тельцов будет зависеть, сохранятся отношения между влюбленными или семейными парами или придется расстаться навсегда. Возможен эмоциональный спад, снижение коммуникабельности, общительности Тельцов. Вероятно проявление их консерватизма и педантичности во всех сферах жизни. Диктаторский характер может вызвать недовольство у многих.

Про деньги. Если вы не упустите шанс, то вас может ожидать значительная прибыль. Но для этого важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок в документах и в расчетах. Финансовое положение, скорее всего, будет стабильным, но на крупные покупки пока может не хватить.

Про любовь. Если в свободное от работы время вам захочется еще и личной жизни, не сидите в четырех стенах. Эта неделя располагает к шумным мероприятиям, путешествиям, развлечениям в большой компании. И интересным знакомствам.

Про интим. Для Тельцов особенно плодотворными станут вторая половина недели и выходные. А для поднятия сексуального тонуса кормите любимого/любимую сельдереем, маслинами и авокадо, да не просто так, а с рук. Подобное «приручение» всегда благотворно действует на отношения между партнерами, кроме того, разжигает и «любовный аппетит».

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 13.

Близнецы (22.05−21.06): Многие Близнецы будут держать ситуацию под своим контролем. Удачная неделя для решения семейных проблем. В семье будут царить нежность и любовь. Вероятно, что к вам вернутся давно забытые чувства. Возобновление прерванных отношений принесет радость общения и удачу. Возможно, что не все будет получаться так, как вам хотелось бы. У многих появится потребность выплеснуть эмоции. Трудно будет проявлять свои чувства и при этом стараться не обидеть окружающих людей.

Про деньги. На этой неделе вы получите значительную прибыль от своего творческого проекта. Вероятны крупные денежные поступления и выгодные предложения. Так что проблем с деньгами у вас не будет. Вы даже сможете досрочно погасить кредит.

Про любовь. На этой неделе романтические отношения с любимым человеком могут развиваться так, что у вас захватит дух от радости. Вы вместе идете к своей мечте.

Про интим. Поскольку снять смущение без алкоголя, который вам нынче противопоказан, не так уж легко, то попытайтесь продумать альтернативный вариант. Звезды рекомендуют юмор, дурачества и шалости — так не запастись ли вам заранее, заодно с презервативами, еще и газеткой со свежими анекдотами и приколами?

Благоприятные дни: 12, 15; неблагоприятные: 14.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя связана с неприятными известиями и провокациями. Вероятно, что беспокойство Раков будет связано с ощущением своей вины. Обостренное чувство справедливости не позволит вам спокойно наблюдать за негативными процессами в вашем окружении. Вероятны вспышки негодования, агрессии. Но вряд ли вы сможете что-то решить таким образом. Лучше взять себя в руки и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. На выходных вы немного успокоитесь и найдете радость в кругу самых близких.

Про деньги. На этой неделе не исключены крупные расходы, причины же могут оказаться самыми различными — от острой бизнес-необходимости до не менее острого желания внезапно купить новое платье. Впрочем, вы сможете себе это позволить.

Про любовь. Может быть, стоит пересмотреть новые любовные увлечения, надежны ли они, и стоит ли на них тратить столько сил и времени. Избранник может огорчить вас, впрочем, не проявляйте жесткой требовательности, это мимолетные разногласия.

Про интим. Раки окажутся такими обидчивыми, что просто мама не горюй! Постарайтесь морально подготовиться, что ваши толстокожие партнер/партнерша могут ляпнуть что-то в ваш адрес прямо в разгар любовного акта! Вместо того, чтобы начать рыдать, отнеситесь к происходящему с юмором, а еще лучше — объясните, что вас так задело.

Благоприятные дни: 11, 14; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): Не исключено, что в сфере профессиональной деятельности субъективная оценка ситуации или нежелание следовать здравому смыслу заставят вас гоняться за миражами. Взаимопонимание с окружающими будет затруднено из-за отсутствия ясности. Не исключено, что вы будете блистать остроумием, участвуя в различных диспутах, спорах. Отношения с вашими домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихой взаимной радостью.

Про деньги. Возможны денежные проблемы и некоторая ограниченность в средствах. Не стоит отчаиваться, лучше найти новый источник дохода, а он появится, если искренне этого пожелать. Выполните просьбу начальника, и это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице.

Про любовь. В начале недели возможны искушения и соблазны. Лучше не терять головы от вспыхнувших чувств и проявить некоторую осторожность. Иначе вы рискуете быть обманутым и покинутым.

Про интим. Инициатива Львов проявится в праве выбирать вид физической близости и способ удовлетворения. Вашм партнер/партнерша добровольно отдадут бразды правления в ваши руки — так что готовьтесь самостоятельно направлять любовную ладью наиболее верным курсом! А курс ваш лежит на Восток и медленные, неторопливые, томительные ласки.

Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 11.

Дева (24.08−23.09): Неделя обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. По всей вероятности, доминирующими чертами этой недели будут общий покой и созерцательная безмятежность. Нужно прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Вероятны неприятные известия, нарушение планов. У вас сложится впечатление, что вас окружают только некомпетентные люди. Но на выходных порадует любимый человек.

Про деньги. Понедельник и четверг подходят для деловых контактов. В пятницу или субботу возможны новые денежные поступления. В воскресенье вероятны непредвиденные затраты, только не потрошите свою кредитку.

Про любовь. Больше общайтесь с любимым человеком, старайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы они учитывали и его пожелания. Может быть, стоит поговорить с ним о романтическом путешествии.

Про интим. Поскольку запах пота притягивает представителей вашего знака зодиака как никогда, то постарайтесь перед интимной близостью устроить вашему любовнику/любовнице небольшую физическую нагрузку. А потом наслаждайтесь по полной программе!

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 12.

Весы (24.09−23.10): Неделя может оказаться опасной. Могут оказаться неудачными казавшиеся не так давно надежными дела. Вероятны крупные поражения в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Активная неделя, требующий от многих Весов смелости, добровольной жертвы, отказа от собственности. Благоприятны коллективные занятия, объединение людей, проявление верности и самоотверженности.

Про деньги. На этой неделе вероятны отсрочки платежей и некоторые проблемы в финансовой сфере. Вполне вероятно, что деловые партнеры будут настаивать на выполнении данного им обещания. А вот в выходные вы получите дорогой подарок.

Про любовь. Задумайтесь, может быть, стоит что-то изменить в своей личной жизни? У вас может вспухнуть искра взаимного интереса с человеком из другого города.

Про интим. Весов на этой неделе ждут красивые слова и ничего более. В принципе, вам никто не мешает развесить уши и наслаждаться — все равно ничего более калорийного, чем та любовно-эротическая лапша, что вам будут на них вешать, не предвидится. Но упаси вас бог принять этот суррогат за настоящее пиршество.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

Скорпион (24.10−22.11): Большую часть этой недели Скорпионам придется посвятить организационной работе — налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко. Может замкнуться кармический круг, и тогда Скорпионы заплатят по старым счетам. Возможно они смогут нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок от прежних ссор сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно. От вашей активности будет зависеть оплата труда в ближайшем будущем. Вам предложат руководящую должность.

Про любовь. В начале недели ситуация может сложиться так, что вам придется осмелиться на серьезный шаг. Давно пора быть с тем, кого вы любите. Прочь сомнения!

Про интим. Скорпионов с большой долей вероятности привлечет идея стриптиза во всех ее проявлениях — будь то ваш приватный танец для любимого/любимой или же посещение специального заведения с подобной программой. В любом случае, подготовьтесь как следует — обещает быть влажно и горячо.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятны позитивные изменения в материальном положении. Стрельцы смогут проявить свои таланты и способности, умение безошибочно оценивать сложность ситуации и находить верные решения. Неблагоприятное расположение звезд заставит Стрельцов проявить в общении решительность и быть собраннее. Острота суждений может привести к ссоре. Но скорее всего вы найдете общий язык с окружающими и к вашим советам и мыслям прислушаются.

Про деньги. Ваше материальное положение стабилизируется. В среду возможны денежные поступления, причем крупные. Друзья при необходимости помогут с решением финансовых проблем.

Про любовь. Неделя примирений и умиротворенности. Разногласия, ранее изводившие вас, исчезнут, уступив место гармоничным отношениям в вашей паре и взаимопониманию.

Про интим. Возлюбленные Стрельцов должны быть на этой неделе начеку — Стрельцы нынче во всей своей силе и страсти. Венера влияет на них необычайно сильно, поэтому если вы будете динамить этот знак зодиака, раз за разом оставляя без секса, — пеняйте на себя.

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): Возможно новое знакомство, которое позволит Козерогам взглянуть на мир с иной точки зрения. Возрастет их доверчивость, откровенность. Вероятна даже наивность в поведении с малознакомыми людьми. Неделя пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к ссорам с близкими людьми, нервным заболеваниям или травмам. Будьте осторожны, чтобы избежать неприятностей, больше проводите время с семьей.

Про деньги. Понедельник — благоприятный день для заключения договоров и сделок. Вторая половина недели достаточно стабильна, однако новых денежных поступлений пока не предвидится. В выходные постарайтесь не работать и даже не думать о делах.

Про любовь. Звезды обещают улучшение отношений, однако не давайте поводов для ревности. Если расставание не входит в ваши планы, не слушайте ровным счетом никого, кроме того, кого, собственно, любите.

Про интим. Есть два варианта развития событий: насладиться зрелищами, но остаться без «сладкого», то есть без интима, либо пропустить все самое интересное, променяв его на самозабвенное совокупление с любимым/любимой. Выбирать вам и только вам.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 16.

Водолей (21.01−19.02): Вероятна депрессия или нервный срыв. Водолеи будут вынуждены сделать тяжелый выбор. Возможно, что многие из них потеряют надежду на лучшее будущее и интерес к прежнему виду деятельности. Вероятно разочарование буквально во всем. На выходных возможно событие, которое сделает Водолеев немного счастливее. Предельное внимание и быстрота реакции, природные гибкость и деликатность окажутся очень кстати. Во второй половине недели многие получат известие, к которому совсем не готовы. Реакция Водолеев может быть непредсказуемой.

Про деньги. В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут привести к обострению желания купить что-либо просто для того, чтобы порадоваться самому процессу покупки. Так что обходите торговые центры стороной.

Про любовь. В личном плане все складывается благополучно. Со стороны любимого человека вы сможете найти необходимую поддержку и внимание. Хотя у вас может появиться соперник.

Про интим. У Водолеев с физической любовью на этой неделе не особенно густо. И что бы вы ни попытались предпринять для изменения данного предсказания, все это окажется напрасным: «не так», «не сейчас» и «не здесь». Так что смиритесь и не форсируйте события: авось само по себе что-нибудь и получится.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает торжество правосудия, защиту собственных интересов. Благоприятная неделя для активного отдыха и воплощения творческих планов. Если в течение этого времени вы уберегли себя от гнева и агрессии, то теперь ощутите полноту жизни и желание позитивных преобразований. Вероятно, вы ощутите незримую поддержку и защиту высших сил. Рыбы смогут победить в себе противоречия, что очень сильно удивит окружающих.

Про деньги. В целом неделя достаточно стабильна, если вы не позволите себе впутаться в авантюру. В четверг желательно не подписывать финансовых документов и договоров или хотя бы внимательно читайте, что там значится. Во второй половине недели возможны денежные поступления.

Про любовь. Огненный поток ваших эмоций грозит помешать вам услышать нечто очень важное для вас. Учитывайте интересы партнера, иначе вас вполне обоснованно обвинят в эгоизме.

Про интим. Рыбы устанут как собаки, а может быть, даже как ломовые лошади. Но, как в известном анекдоте, по дороге домой их будет терзать мысль: «у меня же еще любимый/любимая лежит недоласканный...» От «походов налево» подобным образом вы вашего разлюбезного/разлюбезную не удержите, ибо мало кому особо нравится предаваться страсти с «полудохлой клячей». Так что отдохните как следует — а ваш кавалер/дама пусть вам лучше расслабляющий массаж сделает.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: нет.