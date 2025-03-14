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Контрольная закупка: пробуем селедку
Фото Дмитрия Дзюбина.

Контрольная закупка: пробуем селедку

Попробовали несколько марок и выбрали самую вкусную!

За звание самой вкусной селедки соревновались:

Русское море

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Цена: 259,99 руб.

Вес: 400 г (масса рыбы — 260 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло растительное, соль, регуляторы кислотности (винная, лимонная кислоты), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

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Коллегия дегустаторов единогласно поставила селедке от «Русского моря» пятерку. Плотная, нежная структура с ярким рыбным вкусом, в меру жирная и соленая. Минусы не обнаружены.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Просто

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Цена: 139,99 руб.

Вес: 200 г (масса рыбы — 130 г).

Состав: сельдь тихоокеанская, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль (содержит агент антислеживающий E536), комплексная пищевая добавка (усилитель вкуса и аромата (E621), консерванты (E200, E211), регуляторы кислотности (E330, E331iii, E450i, E451i, E575), поваренная соль, декстроза), уксусная кислота пищевая, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), регуляторы кислотности (лимонная, молочная, яблочная кислоты).

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Селедка нарезана слишком мелко и свалена в контейнер абы как — выглядит не слишком аппетитно.

Рыбный вкус выражен слабее, чем в «Русском море», зато соли явно не пожалели. Текстура чересчур мягкая и рыхлая — возможно, виной тому обилие масла.

Доедать эту селедку мы не стали.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Люди любят

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Цена: 189,99 руб.

Вес: 250 г (масса рыбы — 190 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло (подсолнечное © или рапсовое (D)), соль, смесь пряностей, регуляторы кислотности (винная, лимонная кислоты), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

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Оценить эту селедку оказалось непросто: ее вкус теряется за яркими специями и солью. Первое впечатление: «Ого, какая пряная!» Но к концу порции интенсивный аромат трав надоедает.

Рыбу от «Люди любят» сравнивали и с килькой в рассоле, и со скумбрией — с чем угодно, только не с селедкой. За обилие специй снимем балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Матиас

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Цена: 219,99 руб.

Вес: 250 г (масса рыбы — 200 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло (подсолнечное © или рапсовое (D)), соль, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

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Сельдь от «Матиас» крупнее, потому и текстура у нее более рыхлая. Не слишком жирная или соленая, но с горчинкой. Мнения разделились: одни предпочли любимую «Матиас», другие остановились на новом фаворите. В целом это неплохой вариант, который вас точно не разочарует.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Северная гавань

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Цена: 94, 99 руб.

Вес: 150 г (масса рыбы — 97,5 г).

Состав: сельдь, масло подсолнечное, соль, консерванты (E211, E202).

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В отличие от «Просто», здесь кусочки рыбы уложены красиво — правда, их ощутимо меньше, а масла практически столько же. Солоноватое масляное нечто с металлическим привкусом повертелось на зубах и соскользнуло в пищевод, будто его и не было.

Оценка: 3 из 5 баллов.

 

Самая дорогая сельдь — «Русское море» (259,99 руб.).

Самая дешевая сельдь — «Северная гавань» (94,99 руб.).

Самая большая масса рыбы в упаковке — «Русское море» (260 г).

Самая маленькая масса рыбы в упаковке — «Северная гавань» (97,5 г).

Самый короткий состав — «Северная гавань».

Самая вкусная сельдь, по мнению редакции Myslo, — «Русское море».

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