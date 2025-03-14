Контрольная закупка: пробуем селедку

Фото Дмитрия Дзюбина.

За звание самой вкусной селедки соревновались:

Цена: 259,99 руб.

Вес: 400 г (масса рыбы — 260 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло растительное, соль, регуляторы кислотности (винная, лимонная кислоты), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

Коллегия дегустаторов единогласно поставила селедке от «Русского моря» пятерку. Плотная, нежная структура с ярким рыбным вкусом, в меру жирная и соленая. Минусы не обнаружены.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 139,99 руб.

Вес: 200 г (масса рыбы — 130 г).

Состав: сельдь тихоокеанская, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль (содержит агент антислеживающий E536), комплексная пищевая добавка (усилитель вкуса и аромата (E621), консерванты (E200, E211), регуляторы кислотности (E330, E331iii, E450i, E451i, E575), поваренная соль, декстроза), уксусная кислота пищевая, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), регуляторы кислотности (лимонная, молочная, яблочная кислоты).

Селедка нарезана слишком мелко и свалена в контейнер абы как — выглядит не слишком аппетитно.

Рыбный вкус выражен слабее, чем в «Русском море», зато соли явно не пожалели. Текстура чересчур мягкая и рыхлая — возможно, виной тому обилие масла.

Доедать эту селедку мы не стали.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 189,99 руб.

Вес: 250 г (масса рыбы — 190 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло (подсолнечное © или рапсовое (D)), соль, смесь пряностей, регуляторы кислотности (винная, лимонная кислоты), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

Оценить эту селедку оказалось непросто: ее вкус теряется за яркими специями и солью. Первое впечатление: «Ого, какая пряная!» Но к концу порции интенсивный аромат трав надоедает.

Рыбу от «Люди любят» сравнивали и с килькой в рассоле, и со скумбрией — с чем угодно, только не с селедкой. За обилие специй снимем балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 219,99 руб.

Вес: 250 г (масса рыбы — 200 г).

Состав: филе сельди (произведено из мороженого сырья), масло (подсолнечное © или рапсовое (D)), соль, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия).

Сельдь от «Матиас» крупнее, потому и текстура у нее более рыхлая. Не слишком жирная или соленая, но с горчинкой. Мнения разделились: одни предпочли любимую «Матиас», другие остановились на новом фаворите. В целом это неплохой вариант, который вас точно не разочарует.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 94, 99 руб.

Вес: 150 г (масса рыбы — 97,5 г).

Состав: сельдь, масло подсолнечное, соль, консерванты (E211, E202).

В отличие от «Просто», здесь кусочки рыбы уложены красиво — правда, их ощутимо меньше, а масла практически столько же. Солоноватое масляное нечто с металлическим привкусом повертелось на зубах и соскользнуло в пищевод, будто его и не было.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Самая дорогая сельдь — «Русское море» (259,99 руб.).

Самая дешевая сельдь — «Северная гавань» (94,99 руб.).

Самая большая масса рыбы в упаковке — «Русское море» (260 г).

Самая маленькая масса рыбы в упаковке — «Северная гавань» (97,5 г).

Самый короткий состав — «Северная гавань».

Самая вкусная сельдь, по мнению редакции Myslo, — «Русское море».