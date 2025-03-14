Концерт The Hatters и спортивный марафон: выходные в Туле

The Hatters
Где: Манеж «Арсенала».
Стоимость: от 2900 руб.
15 марта в манеже «Арсенала» выступят The Hatters.
ЛАМОРА
Где: Кластер «Октава».
15 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит ЛАМОРА.
Певица, автор-исполнитель, композитор. Её песни проникнуты чувственностью, глубиной мысли и красотой звучания.
АнимациЯ
Где: MINI by Concert Hall.
14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда, разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя.
Он Прикрыл Среднее Веко
Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.
14 марта в деловом пространстве «Союз» пройдет персональная выставка Арины Авиловой «Он Прикрыл Среднее Веко».
Мы вместе Крым
Где: Казанская набережная.
15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым».
Я навсегда ничей
Где: Кластер «Октава».
16 марта в «Октаве» покажут спектакль по творчеству и жизни Бориса Рыжего — «Я навсегда ничей».
Рыжий писал об искренней любви, жизни в спальных районах, ностальгии, одиночестве в толпе и человеческом голоде.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
14 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».