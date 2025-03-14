Концерт The Hatters и спортивный марафон: выходные в Туле

А еще спектакль по творчеству и жизни Бориса Рыжего и юбилей группы «АнимациЯ» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 15 марта, суббота, 20.00. Где: Манеж «Арсенала».

Стоимость: от 2900 руб.



15 марта в манеже «Арсенала» выступят The Hatters. ЛАМОРА Когда: 15 марта, суббота, 19.00. Где: Кластер «Октава».



15 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит ЛАМОРА. Певица, автор-исполнитель, композитор. Её песни проникнуты чувственностью, глубиной мысли и красотой звучания. АнимациЯ Когда: 14 марта, пятница, 20.00. Где: MINI by Concert Hall.



14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда, разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя. Он Прикрыл Среднее Веко Когда: 14 марта, пятница, 19.00. Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.



14 марта в деловом пространстве «Союз» пройдет персональная выставка Арины Авиловой «Он Прикрыл Среднее Веко». Мы вместе Крым Когда: 15 марта, суббота, 11.00. Где: Казанская набережная.



15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым». Я навсегда ничей Когда: 16 марта, воскресенье, 19.00. Где: Кластер «Октава». 16 марта в «Октаве» покажут спектакль по творчеству и жизни Бориса Рыжего — «Я навсегда ничей». Рыжий писал об искренней любви, жизни в спальных районах, ностальгии, одиночестве в толпе и человеческом голоде. Открытый микрофон Когда: 14 марта, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

14 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино? Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.