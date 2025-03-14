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Концерт The Hatters и спортивный марафон: выходные в Туле

Концерт The Hatters и спортивный марафон: выходные в Туле

А еще спектакль по творчеству и жизни Бориса Рыжего и юбилей группы «АнимациЯ» — в нашем обзоре выходных.

The Hatters

Когда: 15 марта, суббота, 20.00.

Где: Манеж «Арсенала».
Стоимость: от 2900 руб.

The Hatters

15 марта в манеже «Арсенала» выступят The Hatters.

 

ЛАМОРА

Когда: 15 марта, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

ЛАМОРА

15 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит ЛАМОРА.

Певица, автор-исполнитель, композитор. Её песни проникнуты чувственностью, глубиной мысли и красотой звучания.

 

АнимациЯ

Когда: 14 марта, пятница, 20.00.

Где: MINI by Concert Hall.

АнимациЯ

14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда, разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя.

 

Он Прикрыл Среднее Веко

Когда: 14 марта, пятница, 19.00.

Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.

Он Прикрыл Среднее Веко

14 марта в деловом пространстве «Союз» пройдет персональная выставка Арины Авиловой «Он Прикрыл Среднее Веко».

 

Мы вместе Крым

Когда: 15 марта, суббота, 11.00.

Где: Казанская набережная.

Мы вместе Крым

15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым».

 

Я навсегда ничей

Когда: 16 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

Я навсегда ничей

16 марта в «Октаве» покажут спектакль по творчеству и жизни Бориса Рыжего — «Я навсегда ничей».

Рыжий писал об искренней любви, жизни в спальных районах, ностальгии, одиночестве в толпе и человеческом голоде. 

 

Открытый микрофон

Когда: 14 марта, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

14 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

а что в кино?

Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

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Автор:
сегодня, в 13:19 0
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