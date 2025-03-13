  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Крушение мира - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Крушение мира

Крушение мира

Премьера:
13.03.2025
 
Режиссер:
Гальдер Гастелу-Уррутия
  
Актеры:
Мэри Элизабет Уинстед, Лоррейн Бракко, Тимоти Сполл, Рейф Сполл, Джона Хауэр-Кинг, Рихард Заммель, Александра Масангкай, Сезар Домбуа, Дикси Эгерикс, Грег Орвис, Майкл Джон Тринор, Филип Шурер, Бернард Буллен, Эрик Гуд
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Внезапно самые влиятельные люди мира оказываются под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

Сегодня
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:20
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 марта, пятница
11:20
Люксор Тула
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 марта, суббота
11:20
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, воскресенье
11:20
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, понедельник
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 марта, вторник
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 марта, среда
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 15 марта 2024
Майский
Северный полюс
27 февраля - 16 марта
Алмаз Синема
Зверопоиск
8 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
22 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Точка опоры
13 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мой парень — принц
6 - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.