Крушение мира

Премьера: 13.03.2025

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия

Актеры: Мэри Элизабет Уинстед, Лоррейн Бракко, Тимоти Сполл, Рейф Сполл, Джона Хауэр-Кинг, Рихард Заммель, Александра Масангкай, Сезар Домбуа, Дикси Эгерикс, Грег Орвис, Майкл Джон Тринор, Филип Шурер, Бернард Буллен, Эрик Гуд

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

Внезапно самые влиятельные люди мира оказываются под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.