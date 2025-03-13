Крушение мира
Премьера:
13.03.2025
Режиссер:
Гальдер Гастелу-Уррутия
Актеры:
Мэри Элизабет Уинстед, Лоррейн Бракко, Тимоти Сполл, Рейф Сполл, Джона Хауэр-Кинг, Рихард Заммель, Александра Масангкай, Сезар Домбуа, Дикси Эгерикс, Грег Орвис, Майкл Джон Тринор, Филип Шурер, Бернард Буллен, Эрик Гуд
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
18+
Внезапно самые влиятельные люди мира оказываются под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
11:20
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 марта, пятница
|
11:20
|Люксор Тула
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Люксор Тула
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 марта, суббота
|
11:20
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, воскресенье
|
11:20
|Люксор Тула
|
15:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, понедельник
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 марта, вторник
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 марта, среда
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
14 марта, пятница
|Люксор Тула
|
11:20
15:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
20:05
22:25
23:35
15 марта, суббота
|Люксор Тула
|
11:20
15:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:35
16 марта, воскресенье
|Люксор Тула
|
11:20
15:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
22:40
17 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
22:30
18 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
22:35
19 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
22:25
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